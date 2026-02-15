Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Kinh tế-Luật: Học phí 35,8 đến 73,5 triệu đồng cho năm học 2026-2027

Hà Ánh
Hà Ánh
15/02/2026 18:36 GMT+7

Năm học 2026-2027, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến mức thu học phí từ 35,8 đến 73,5 triệu đồng/năm tùy chương trình đào tạo.

- Ảnh 1.

Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) nêu công thức xét tuyển riêng cho thí sinh có hoặc không hoặc chỉ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM khi xét tuyển vào trường năm nay

ảnh: nhật thịnh

Chiều 15.2, ngay sau khi Bộ GD-ĐT ban hành quy chế tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố thông tin tuyển sinh chính thức năm 2026. Trong đó có thông tin học phí dự kiến năm học 2026-2027.

Theo đó, học phí dự kiến được chia theo 3 nhóm chương trình đào tạo. Cụ thể gồm: chương trình dạy và học bằng tiếng Việt 35,8 triệu đồng/sinh viên; chương trình Co-op tiếng Anh bán phần thu 55 triệu đồng/sinh viên; chương trình dạy học bằng tiếng Anh 73,5 triệu đồng/sinh viên.

6 tổ hợp môn xét tuyển

Năm nay, trường tuyển 3.200 chỉ tiêu các chương trình đào tạo do trường cấp bằng. Đáng chú ý là các chuyên ngành tuyển sinh mới gồm: kinh tế số (ngành kinh tế), kế toán và phân tích dữ liệu (ngành kế toán), luật và công nghệ (ngành luật). Đồng thời trường tuyển sinh các ngành mới thuộc chương trình Co-operative Education, tiếng Anh bán phần gồm: công nghệ tài chính, hệ thống thông tin quản lý.

6 tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành. A00 (toán - lý - hóa); D01 (toán - tiếng Anh - ngữ văn); A01 (toán - tiếng Anh - vật lý); D01 (toán - tiếng Anh - hóa học); X25 (toán - tiếng Anh - giáo dục kinh tế và pháp luật); X26 (toán - tiếng Anh - tin học).

2 phương thức tuyển sinh

Năm nay, trường chỉ sử dụng 2 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (tối đa 5%); Xét tuyển tổng hợp từ điểm bài thi đánh giá năng lực, bài thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ...

Trong đó, phương thức xét tuyển tổng hợp có công thức chung như sau:

- Ảnh 2.

Nhà trường lưu ý thang điểm tối đa của phương thức xét tuyển tổng hợp là 100 điểm.

Điểm đánh giá năng lực quy đổi = Điểm bài thi đánh giá năng lực x 100/1.200.

Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi = Tổng điểm các bài thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp * 100/30.

Điểm học bạ quy đổi = Tổng điểm trung bình các môn học ở bậc THPT theo tổ hợp * 100/30. Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12.

Hệ số quy đổi 𝛂 và các trọng số 𝞫1, 𝞫2; 𝞫3 được hội đồng tuyển sinh xác định dựa trên tỷ lệ đăng ký xét tuyển, nhập học, kết quả học tập ở bậc ĐH theo các phương thức tương ứng trong 3 năm gần nhất. Dự kiến lộ trình áp dụng như sau:

- Ảnh 3.

Lưu ý về nguồn tuyển và điểm cộng

Tổng điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng khu vực không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển (tối đa 10 điểm đối với thang 100). Trong đó, đối với các thí sinh tốt nghiệp từ các trường THPT thuộc danh sách 149 trường ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ được cộng 5 điểm cộng. Điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế quy đổi theo quy định của trường. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT. Điểm cộng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cụ thể như bảng sau:

- Ảnh 4.

Đáng chú ý, nguồn tuyển thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 50 điểm theo thang điểm 100 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp). Riêng đối với thí sinh đăng ký các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, ngưỡng đầu vào sẽ do Bộ GD-ĐT và Bộ Tư pháp quy định.

Ngoài ra, trường còn tuyển sinh vào các chương trình liên kết quốc tế do trường đối tác nước ngoài cấp bằng gồm: ngành kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh (chuyên ngành marketing).

Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) từng ngành cụ thể xem TẠI ĐÂY.

Tin liên quan

Cách tuyển sinh kết hợp 2 tiêu chí Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM năm 2026

Cách tuyển sinh kết hợp 2 tiêu chí Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM năm 2026

Năm 2026, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM dành phần lớn chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM kết hợp điểm học bạ ba năm THPT.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Kinh tế - Luật học phí tuyển sinh tuyển sinh ĐH 2026 xét tuyển tổng hợp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận