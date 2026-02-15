Trường ĐH Kinh tế-Luật: Học phí 35,8 đến 73,5 triệu đồng cho năm học 2026-2027

Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) nêu công thức xét tuyển riêng cho thí sinh có hoặc không hoặc chỉ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM khi xét tuyển vào trường năm nay ảnh: nhật thịnh

Chiều 15.2, ngay sau khi Bộ GD-ĐT ban hành quy chế tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố thông tin tuyển sinh chính thức năm 2026. Trong đó có thông tin học phí dự kiến năm học 2026-2027.



Theo đó, học phí dự kiến được chia theo 3 nhóm chương trình đào tạo. Cụ thể gồm: chương trình dạy và học bằng tiếng Việt 35,8 triệu đồng/sinh viên; chương trình Co-op tiếng Anh bán phần thu 55 triệu đồng/sinh viên; chương trình dạy học bằng tiếng Anh 73,5 triệu đồng/sinh viên.

6 tổ hợp môn xét tuyển

Năm nay, trường tuyển 3.200 chỉ tiêu các chương trình đào tạo do trường cấp bằng. Đáng chú ý là các chuyên ngành tuyển sinh mới gồm: kinh tế số (ngành kinh tế), kế toán và phân tích dữ liệu (ngành kế toán), luật và công nghệ (ngành luật). Đồng thời trường tuyển sinh các ngành mới thuộc chương trình Co-operative Education, tiếng Anh bán phần gồm: công nghệ tài chính, hệ thống thông tin quản lý.

6 tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành. A00 (toán - lý - hóa); D01 (toán - tiếng Anh - ngữ văn); A01 (toán - tiếng Anh - vật lý); D01 (toán - tiếng Anh - hóa học); X25 (toán - tiếng Anh - giáo dục kinh tế và pháp luật); X26 (toán - tiếng Anh - tin học).

2 phương thức tuyển sinh

Năm nay, trường chỉ sử dụng 2 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (tối đa 5%); Xét tuyển tổng hợp từ điểm bài thi đánh giá năng lực, bài thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ...

Trong đó, phương thức xét tuyển tổng hợp có công thức chung như sau:

Nhà trường lưu ý thang điểm tối đa của phương thức xét tuyển tổng hợp là 100 điểm.

Điểm đánh giá năng lực quy đổi = Điểm bài thi đánh giá năng lực x 100/1.200.

Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi = Tổng điểm các bài thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp * 100/30.

Điểm học bạ quy đổi = Tổng điểm trung bình các môn học ở bậc THPT theo tổ hợp * 100/30. Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12.

Hệ số quy đổi 𝛂 và các trọng số 𝞫 1 , 𝞫 2 ; 𝞫 3 được hội đồng tuyển sinh xác định dựa trên tỷ lệ đăng ký xét tuyển, nhập học, kết quả học tập ở bậc ĐH theo các phương thức tương ứng trong 3 năm gần nhất. Dự kiến lộ trình áp dụng như sau:

Lưu ý về nguồn tuyển và điểm cộng

Tổng điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng khu vực không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển (tối đa 10 điểm đối với thang 100). Trong đó, đối với các thí sinh tốt nghiệp từ các trường THPT thuộc danh sách 149 trường ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ được cộng 5 điểm cộng. Điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế quy đổi theo quy định của trường. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT. Điểm cộng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cụ thể như bảng sau:

Đáng chú ý, nguồn tuyển thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 50 điểm theo thang điểm 100 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp). Riêng đối với thí sinh đăng ký các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, ngưỡng đầu vào sẽ do Bộ GD-ĐT và Bộ Tư pháp quy định.

Ngoài ra, trường còn tuyển sinh vào các chương trình liên kết quốc tế do trường đối tác nước ngoài cấp bằng gồm: ngành kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh (chuyên ngành marketing).

Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) từng ngành cụ thể xem TẠI ĐÂY.