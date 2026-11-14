Trường ĐH Lạc Hồng ký kết hợp tác toàn diện cùng Báo Thanh Niên

Ngày 14.11, Trường ĐH Lạc Hồng (TP.Đồng Nai) và Báo Thanh Niên đã ký kết hợp tác toàn diện, với mục tiêu phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất, con người và kinh nghiệm của mỗi bên; nâng cao chuyên môn, hướng nghiệp cho sinh viên và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trường ĐH Lạc Hồng cùng Báo Thanh Niên ký kết hợp tác toàn diện ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, Báo Thanh Niên sẽ mời lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học của nhà trường làm diễn giả tại hội thảo, talkshow, tọa đàm. Tạo cơ hội cho sinh viên tham dự, tổ chức, hậu cần và truyền thông các sự kiện lớn. Tiếp nhận sinh viên thực tập tại các phòng ban phù hợp. Hỗ trợ báo cáo viên thỉnh giảng, tập huấn chuyên môn và khai thác tư liệu.

Đối với Trường ĐH Lạc Hồng sẽ lồng ghép các sự kiện của báo vào chương trình kiến tập, thực tập. Phối hợp truyền thông tuyển sinh, quảng bá hình ảnh của trường trên kênh Báo Thanh Niên. Hỗ trợ địa điểm, thiết bị và nhân sự cho các sự kiện phối hợp...

PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng phát biểu tại lễ ký kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng nhắc lại sự hợp tác của hai đơn vị đã có từ rất lâu, đặc biệt là sự đồng hành, gắn kết chặt chẽ qua chương trình Tư vấn mùa thi. PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh tin tưởng rằng sau khi ký hợp tác toàn diện, các sự kiện, chương trình của hai bên sẽ được bổ trợ chặt chẽ để phát huy hiệu quả hơn nữa, nhất là việc đưa sinh viên các ngành truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng đến tham quan và học tập tại tòa soạn.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên nhấn mạnh lễ ký kết này sẽ tạo ra nhiều cơ hội để hai bên phối hợp triển khai những hoạt động thiết thực ẢNH: NHẬT THỊNH

Về phía Báo Thanh Niên, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, cho biết đặc biệt trân trọng mối quan hệ hợp tác toàn diện vừa được hai đơn vị thiết lập. Sự kiện này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai đơn vị, mà còn mở ra nhiều cơ hội để chúng ta cùng phối hợp triển khai những hoạt động thiết thực, đồng hành với sự phát triển của nhà trường và các thế hệ sinh viên.

Lãnh đạo Báo Thanh Niên cùng lãnh đạo Trường ĐH Lạc Hồng và các đại biểu trong lễ ký kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng trong ngày 14.11, ngay sau lễ ký kết, tại Trường ĐH Lạc Hồng diễn ra chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Acecook Việt Nam và Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy.