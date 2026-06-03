Trường ĐH Lạc Hồng lại đăng quang Robocon Việt Nam

Sau trận chung kết vượt qua đội robocon của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, các thành viên đội LH-FOF cho biết hành trình đi đến ngôi vô địch là kết quả của sự đoàn kết, kiên trì và niềm tin không bao giờ từ bỏ.

Thành công của đội LH-FOF là công sức của cả tập thể

Đội LH-FOF gồm 20 thành viên tham gia nghiên cứu, thiết kế, lập trình, chế tạo và vận hành robot. Trong đó, 3 thành viên trực tiếp thi đấu trên sân là Trương Duy Thanh Nhàn, Trần Minh Quân (cùng là sinh viên lớp 22TD111, Khoa Cơ điện - Điện tử) và Hàn Quốc Bảo (sinh viên lớp 23AI111, Khoa Công nghệ thông tin).

Theo Quân, chức vô địch không thuộc về riêng bất kỳ cá nhân nào mà là thành quả của cả tập thể sau nhiều tháng nỗ lực không ngừng nghỉ. "Khoảnh khắc chiến thắng khiến chúng tôi không tin đó là sự thật", Quân nói.

Nhớ lại giây phút đăng quang, Nhàn cho biết cảm xúc khi ấy rất khó diễn tả bằng lời. "Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, trong vài giây đầu tiên chúng tôi gần như không tin đó là sự thật. Bao nhiêu đêm thức trắng trong xưởng, những lần robot gặp sự cố ngay trước giờ thi đấu, những áp lực và lo lắng suốt nhiều tháng trời như ùa về trong khoảnh khắc ấy", Nhàn chia sẻ.

Khi được hỏi về yếu tố quan trọng nhất giúp LH-FOF vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để bước lên ngôi vị cao nhất, các thành viên đều chung một câu trả lời: sự đoàn kết.

"Trong quá trình làm robot, đội thường xuyên phải đối mặt với những ý kiến trái chiều, những lần thử nghiệm thất bại hoặc các vấn đề kỹ thuật phát sinh ngoài dự kiến. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, tất cả thành viên đều cùng ngồi lại phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp. Chúng tôi luôn tin tưởng lẫn nhau. Mỗi lỗi phát sinh đều được xem là cơ hội để hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Chính sự kiên trì đó đã giúp đội tiến xa đến ngày hôm nay", Quân nói.

Khoảnh khắc đội LH-FOF giành chức vô địch ẢNH: ĐỘI LH-FOF CUNG CẤP

Trận chung kết nghẹt thở và khoảnh khắc không thể quên

Trận chung kết giữa LH-FOF và SKH-AST (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) được đánh giá là một trong những trận đấu kịch tính nhất mùa giải. Theo chia sẻ của Bảo, khoảnh khắc đáng nhớ nhất diễn ra ở những giây cuối cùng khi robot thực hiện thử thách Kungfu Master.

"Sau một sai sót ban đầu khi robot không thể đặt thành công hộp ở tầng hai, cả đội buộc phải đưa robot về khu vực retry để thực hiện lại từ đầu. Lúc đó mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng áp lực cực kỳ lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu. Khi robot hoàn thành nhiệm vụ và tín hiệu chiến thắng xuất hiện, chúng tôi thực sự vỡ òa", Bảo nhớ lại.

Quân cho biết một trong những điểm khác biệt của LH-FOF ở mùa giải năm nay là thay vì theo đuổi mục tiêu trở thành đội có robot nhanh nhất, nhóm tập trung xây dựng một hệ thống vận hành ổn định và đáng tin cậy.

Theo Quân, tốc độ chưa chắc là yếu tố quyết định chiến thắng trong cuộc thi robocon. Một robot rất nhanh nhưng thiếu ổn định có thể đánh mất toàn bộ lợi thế chỉ vì một lỗi nhỏ. "Vì vậy, đội dành nhiều thời gian để nâng cao độ chính xác, độ ổn định và khả năng lặp lại của robot trong mọi điều kiện thi đấu", Quân nói.

Nhớ lại hành trình đến với chức vô địch Robocon Việt Nam 2026, Nhàn cho biết điều nhớ nhất có lẽ là những đêm thức trắng cùng robot. "Hành trình chế tạo robot không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khó khăn lớn nhất là những lỗi kỹ thuật bất ngờ xuất hiện khi mọi người tin rằng robot đã hoàn thiện. Có những ngày robot vận hành rất tốt trong phòng thử nghiệm nhưng khi đưa vào môi trường thực tế lại phát sinh lỗi hoàn toàn mới. Nhiều lần cả đội phải thức đến gần sáng để tìm nguyên nhân và sửa chữa", Nhàn kể.

Để cân bằng giữa việc học tập và tham gia cuộc thi, ban ngày các thành viên lên lớp như những sinh viên bình thường, còn buổi tối và cuối tuần gần như dành toàn bộ thời gian cho robot. Trong những giai đoạn cận giải, nhiều thành viên làm việc liên tục từ sáng đến khuya suốt nhiều tuần liền.

Đội LH-FOF đăng quang tại Robocon Việt Nam 2026 ẢNH: ĐỘI LH-FOF CUNG CẤP

Hướng đến đấu trường châu Á với mục tiêu cao nhất

Ngay sau chức vô địch quốc gia, LH-FOF đã bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho ABU Robocon 2026 tại Hồng Kông vào tháng 8 tới. Hiện tại cả đội đang tiến hành đánh giá lại toàn bộ hệ thống robot, phân tích những điểm mạnh và hạn chế để tiếp tục nâng cấp. Các nội dung được ưu tiên gồm tăng độ ổn định, nâng cao tốc độ xử lý, cải thiện khả năng thích nghi với nhiều tình huống thi đấu và xây dựng các phương án chiến thuật mới.

Theo Quân, thách thức lớn nhất tại đấu trường quốc tế sẽ đến từ những đối thủ giàu truyền thống như Nhật Bản hay chủ nhà Hồng Kông. "Họ có nền tảng nghiên cứu rất mạnh, được đầu tư bài bản trong nhiều năm. Tuy nhiên, đó cũng chính là động lực để chúng tôi cố gắng nhiều hơn nữa", Quân nhận định.

Dù xác định đây là cơ hội quý giá để học hỏi kinh nghiệm từ các đội mạnh trong khu vực, mục tiêu mà LH-FOF hướng đến vẫn là cao nhất.

"Khi đã đại diện cho Việt Nam tham dự ABU Robocon, chúng tôi luôn muốn hướng tới chức vô địch. Chúng tôi sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng để mang thành tích tốt nhất về cho đất nước", Quân chia sẻ thêm.

Bảo cũng cho biết đằng sau thành công với chức vô địch Robocon Việt Nam 2026 là sự đồng hành thầm lặng của thầy cô và gia đình. "Chức vô địch này cũng là món quà tri ân dành cho tất cả những người đã âm thầm đồng hành phía sau. Với tinh thần ấy, LH-FOF đang bước vào hành trình mới tại ABU Robocon 2026, mang theo kỳ vọng của nhà trường, của người hâm mộ và khát vọng đưa Việt Nam chinh phục đỉnh cao robot khu vực", Bảo cho hay.



