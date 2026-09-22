Trường ĐH Luật TP.HCM phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho người Pháp

Giáo sư Laurent Grosclaude nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Trường ĐH Luật TP.HCM ảnh: t.a

Chiều 22.9, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm chương trình thạc sĩ luật liên kết Việt-Pháp và lễ khai giảng khóa 15. Tại đây, trường tổ chức nghi thức phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho Giáo sư Laurent Grosclaude, nguyên Phó chủ tịch phụ trách Hợp tác quốc tế ĐH Toulouse Capitole (Pháp), Giám đốc khoa học chương trình thạc sĩ luật liên kết Việt-Pháp.

Được khởi động từ năm 2011 theo quyết định của Bộ GD-ĐT, chương trình thạc sĩ luật chuyên ngành luật kinh doanh quốc tế và so sánh là kết quả của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Trường ĐH Luật TP.HCM với 3 ĐH danh tiếng của Cộng hòa Pháp (ĐH Jean Moulin Lyon 3, ĐH Bordeaux, ĐH Toulouse Capitole) và ĐH Tự do Bruxelles (Vương quốc Bỉ), cùng sự hỗ trợ ban đầu của Tổ chức ĐH Pháp ngữ (AUF).

Tính đến năm 2026, chương trình đã đào tạo 15 khóa với 417 học viên. Tỷ lệ tốt nghiệp giai đoạn 2011-2025 đạt 98,9%. Đáng chú ý, trong số hơn 400 học viên chương trình, có trên 300 học viên quốc tế đến từ Pháp và các quốc gia thuộc Cộng đồng Pháp ngữ (Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Ý, Bỉ, Ai Cập, Tunisia, Morocco, Senegal...).

Với hơn 15 năm gắn bó, Giáo sư Laurent Grosclaude không chỉ là người đặt nền móng chuyên môn, duy trì chất lượng đào tạo mà còn là người kiến tạo "nhịp cầu" đưa gần 300 học viên quốc tế đến học tập, kết nối nhà trường với gần 20 hãng luật toàn cầu. Danh hiệu này là sự tri ân của nhà trường với những cống hiến xuất sắc của Giáo sư Laurent Grosclaude cho sự nghiệp phát triển giáo dục ĐH và nâng tầm uy tín học thuật của trường trên trường quốc tế.

Cũng trong chương trình, Trường ĐH Luật TP.HCM trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân đã đặt nền tảng trong việc hình thành và xây dựng chương trình gồm: GS-TS Mai Hồng Quỳ, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM; GS-TS Laurent Grosclaude, Giám đốc khoa học chương trình, đại diện ĐH Toulouse Capitole; GS-TS Erik Van Den Haute, Đại diện ĐH Tự do Bruxelles (Vương quốc Bỉ).

Dịp này, Trường ĐH Luật TP.HCM cũng ra mắt mạng lưới Cựu học viên-Alumni du Master DICA với Ban liên lạc cựu học viên gồm 14 đại diện từ 14 khóa, kết nối mạng lưới chuyên gia pháp lý trường đang làm việc tại các hãng luật, tập đoàn đa quốc gia, cơ quan tư pháp và tổ chức quốc tế trên toàn thế giới.