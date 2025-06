Trường ĐH Nam Cần Thơ lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2025

Ngày 21.6, tin từ Trường ĐH Nam Cần Thơ cho biết, trường vừa chính thức có mặt trong THE Impact Rankings 2025. Đây là bảng xếp hạng uy tín toàn cầu do Times Higher Education (THE) thực hiện, nhằm đánh giá mức độ đóng góp của các trường ĐH đối với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Trường ĐH Nam Cần Thơ xếp thứ 11 trong số 16 trường ĐH Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2025 ẢNH: CTV

Tuy là lần đầu tiên tham gia nhưng Trường ĐH Nam Cần Thơ đã được xếp hạng thứ 11 trong số 16 trường ĐH Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng (thuộc nhóm 1.001-1.500), góp mặt cùng nhiều trường hàng đầu trong nước như ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Tôn Đức Thắng…

Song song đó, Trường ĐH Nam Cần Thơ còn ở Top 3 tại một số mục tiêu cụ thể trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings (17 mục tiêu), như mục tiêu thứ 3 về sức khỏe và hạnh phúc, mục tiêu thứ 6 về nước sạch và vệ sinh; và top 4 tại mục tiêu 17 về hợp tác vì các mục tiêu phát triển bền vững.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho biết việc trường lần đầu tiên có mặt trong THE Impact Rankings là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững mà nhà trường đã kiên trì theo đuổi suốt những năm qua. Trường không chỉ chú trọng đào tạo và nghiên cứu giáo dục, mà còn đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm với cộng đồng, bảo vệ môi trường và xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại, hội nhập.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang cho biết thêm, trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội, suy giảm tài nguyên, Trường ĐH Nam Cần Thơ xác định phát triển bền vững không chỉ là định hướng mà còn là sứ mệnh trung tâm. Vì thế, trường cam kết sẽ nỗ lực, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới.