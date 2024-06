Trường ĐH Nam Cần Thơ: Nâng tầm đào tạo khối ngành sức khỏe

Đ ẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

Bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại, Trường ĐH Nam Cần Thơ còn đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng nhiều hạng mục phục vụ đào tạo khối ngành sức khỏe. Dự kiến quý 4/2024, nhà trường khởi công giai đoạn 2 Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ; tòa nhà cao 20 tầng, với diện tích sàn hơn 55.000 m2, tổng giá trị khoảng 1.500 tỉ đồng. Cũng trong quý 4, trường sẽ khởi công tòa nhà ký túc xá quốc tế DNC để đáp ứng nhu cầu nội trú của sinh viên quốc tế và trong nước, quy mô 15 tầng, giá trị đầu tư khoảng 450 tỉ đồng. Đến quý 1/2025, khánh thành Viện Nghiên cứu - Đào tạo khoa học sức khỏe DNC nhân kỷ niệm 12 năm thành lập trường. Công trình có diện tích sàn 25.000 m2, với tổng giá trị khoảng 600 tỉ đồng.

Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ (giai đoạn 1) DNC

T ĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trước xu thế hội nhập toàn cầu, Trường ĐH Nam Cần Thơ đã thành lập Khoa Y quốc tế DNC, thúc đẩy mở rộng hợp tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng. Ngoài ra, nhà trường còn hợp tác với Tổ chức VMED (Ấn Độ) tư vấn dịch vụ du học và tiếp nhận đào tạo sinh viên các nước như Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Trung Đông và nhiều quốc gia khác. Đồng thời, DNC còn chú trọng mở rộng hợp tác với nhiều đối tác uy tín trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Malaysia, Ấn Độ, New Zealand, Hàn Quốc, Philippines... mang đến cho sinh viên cơ hội học tập và trải nghiệm trong môi trường quốc tế.

Khu thực hành đa chức năng Trường ĐH Nam Cần Thơ

Đ ẠT CHUẨN QUỐC TẾ

Đến nay, Trường ĐH Nam Cần Thơ đã đạt chuẩn Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho nhiều chương trình đào tạo bậc ĐH chính quy và thạc sĩ. Năm 2024, Trường ĐH Nam Cần Thơ vinh dự lọt vào Top 61 trong bảng xếp hạng ĐH Việt Nam, tăng 37 bậc so với năm 2023. Không dừng lại ở đó, trong năm 2023, DNC tích cực phấn đấu để chính thức có tên trong danh sách các trường ĐH y đạt những tiêu chí do chuyên trang uy tín WDOMS (World Directory of Medical Schools) bình chọn, trở thành địa chỉ đào tạo nghề y được công nhận trên thế giới. Đây cũng là tiền đề để sinh viên Khoa Y của trường có cơ hội được phép thi bác sĩ nội trú Hoa Kỳ, trở thành sinh viên y khoa quốc tế.

Sinh viên học tập trong môi trường chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại

Q UY MÔ ĐÀO TẠO MỞ RỘNG, NGÀNH NGHỀ NGÀY CÀNG ĐA DẠNG

Hiện nay DNC có hơn 22.000 học viên, sinh viên đang học tập tại trường và đã cấp hơn 12.000 bằng tốt nghiệp, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

DNC nhận Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội cấp

Năm 2024, Trường ĐH Nam Cần Thơ tuyển sinh đào tạo 42 ngành bậc ĐH chính quy thuộc nhiều lĩnh vực như: khoa học sức khỏe, kinh tế - quản trị, xã hội nhân văn, kỹ thuật công nghệ, du lịch - nhà hàng - khách sạn…; trong đó nổi bật các ngành khối ngành sức khỏe như: y khoa, dược học, răng - hàm - mặt, điều dưỡng, y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật xét nghiệm y học.

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Kết quả học bạ THPT, kết quả thi THPT năm 2024, hoặc kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Cần Thơ tổ chức.

Ngoài ra, trường còn tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và tuyển sinh liên thông trình độ ĐH, văn bằng 2 và vừa làm vừa học.