Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM thành lập 3 trường trực thuộc

Ngày 9.11, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn ký quyết định phê duyệt đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, theo Quyết định 2448/QĐ-NHNN phê duyệt đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM giai đoạn 2026-2030, cơ cấu tổ chức mới của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM là thành lập 3 trường trực thuộc, gồm: Trường Ngân hàng - Tài chính, Trường Công nghệ và Kinh doanh; Trường Kinh tế - Luật và Ngôn ngữ.

Theo quyết định, các trường trực thuộc không có tư cách pháp nhân, được phân cấp quản lý, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo đề án tự chủ giai đoạn 2026-2030 vừa được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM sẽ chuyển sang mô hình tổ chức gồm 3 trường trực thuộc, cùng hệ thống viện, trung tâm và các phòng chức năng ẢNH: BUH

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc gồm: Viện Đào tạo quốc tế; Viện Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Các đơn vị trực thuộc có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

4 trung tâm trực thuộc gồm: Trung tâm Dịch vụ người học và khởi nghiệp; Trung tâm Công nghệ thông tin và thư viện; Trung tâm Giáo dục thể chất và an ninh quốc phòng; Trung tâm Đào tạo và đánh giá năng lực ngoại ngữ - công nghệ thông tin. Trung tâm có con dấu để giao dịch theo quy định của pháp luật.

9 phòng chức năng gồm: Hành chính tổng hợp; Tổ chức nhân sự; Quản lý đào tạo; Kế hoạch tài chính; Quản lý cơ sở vật chất và dự án; Khảo thí và Kiểm tra nội bộ; Đảm bảo chất lượng; Truyền thông và Hợp tác phát triển; Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

Ban Giám hiệu gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng. Các hội đồng gồm Hội đồng Khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn (nếu có).