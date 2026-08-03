Trường ĐH Ngoại thương thành lập 4 trường trực thuộc

Hôm nay 3.8, Trường ĐH Ngoại thương đã công bố thành lập 4 trường thuộc trường đại học, gồm: Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh, Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật, Trường Luật và Khoa học chính trị. Cùng với việc công bố quyết định thành lập, nhà trường đã trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo của 4 trường.

Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trường Kinh tế và Quản lý công ẢNH: THÙY DƯƠNG

Đây là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển Trường ĐH Ngoại thương trở thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, có uy tín trong khu vực, từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á.

Việc thành lập các trường thuộc được thực hiện trên cơ sở tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng cường tự chủ, khai thác hiệu quả nguồn lực và phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu.

Mô hình mới hướng tới tăng quyền chủ động trong quản trị học thuật, nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy hợp tác liên ngành, mở rộng kết nối với doanh nghiệp, địa phương và các đối tác quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ người học ngày càng tốt hơn.

Trường ĐH Ngoại thương định hướng thành lập tổng cộng 7 trường thuộc trường đại học. Ngoài 4 trường đã thành lập, trong tương lai nhà trường sẽ thành lập thêm 3 trường khác, gồm: Trường Tài chính - Kế toán; Trường Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật; Trường Công nghệ và Khoa học dữ liệu.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Ngoại thương cho biết, sự kiện thành lập 4 trường thuộc trường đại học là bước đi quan trọng trong quá trình triển khai mô hình tổ chức mới, phù hợp với định hướng đổi mới quản trị đại học và chiến lược phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.