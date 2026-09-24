Trường ĐH Nha Trang đào tạo MBA cho cán bộ BIDV tại Khánh Hòa

Lớp MBA dành cho các cán bộ đang giữ vị trí trưởng, phó tại các đơn vị thuộc BIDV Khánh Hòa. Theo Trường ĐH Nha Trang, chương trình được xây dựng định hướng ứng dụng, kết hợp kiến thức quản trị với những tình huống trong hoạt động kinh doanh.

Trong 2 năm đào tạo, học viên sẽ học các nội dung về quản lý, lãnh đạo, hoạch định chiến lược, quản trị nhân lực, tài chính và marketing. Chương trình hướng đến việc giúp người học nâng cao năng lực phân tích, ra quyết định và vận dụng kiến thức vào công việc điều hành.

Đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại BIDV - Chi nhánh Khánh Hòa

ẢNH: V.H

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Khổng Trung Thắng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, cho biết nhà trường sẽ bố trí thời khóa biểu phù hợp với đặc thù công việc của ngân hàng. Ông đề nghị giảng viên gắn kiến thức lý thuyết với những vấn đề thực tế để học viên có thể áp dụng vào công việc trước mắt cũng như các yêu cầu quản trị lâu dài.

TS Khổng Trung Thắng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, phát biểu tại lễ khai giảng ẢNH: V.H

"Dù tổ chức ở đâu, chúng ta vẫn phải đặt chất lượng lên hàng đầu. Nhà trường và ngân hàng cần phối hợp quản lý lớp chặt chẽ, đồng thời tạo điều kiện để học viên học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đầu ra và hoàn thành chương trình đúng tiến độ", ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Cao Thế Trọng, Giám đốc BIDV Chi nhánh Khánh Hòa, cho biết phát triển nguồn nhân lực là nội dung được chi nhánh quan tâm. Trong bối cảnh sản phẩm, công nghệ ngân hàng liên tục thay đổi và yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, cán bộ cần thường xuyên bổ sung kiến thức, kỹ năng quản trị.

Đại diện Trường ĐH Nha Trang và BIDV - Chi nhánh Khánh Hòa trao biểu trưng, tài liệu chương trình MBA tại lễ khai giảng ẢNH: V.H

"Những kinh nghiệm, kiến thức đang phục vụ tốt cho công việc hiện nay chắc chắn sẽ không đủ để thực hiện tốt công việc của ngày mai", ông Trọng chia sẻ. Ông kỳ vọng học viên sẽ vận dụng kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ lớp MBA vào hoạt động của đơn vị.

Theo Trường ĐH Nha Trang, lớp MBA được xây dựng từ nhu cầu phát triển đội ngũ quản lý của BIDV Khánh Hòa. Việc tổ chức học ngay tại trụ sở ngân hàng giúp giảng viên đưa những tình huống trong công việc vào bài giảng, đồng thời tạo điều kiện để học viên vận dụng kiến thức quản trị vào thực tế trong suốt 2 năm đào tạo.