Buổi lễ có sự tham dự của GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng các nguyên lãnh đạo nhà trường, giảng viên, viên chức và sinh viên.

Định hướng 4 trụ cột chiến lược

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nhìn lại chặng đường 71 năm xây dựng và phát triển, đồng thời ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động và người học.

Theo PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, chính tâm huyết và sự nỗ lực của nhiều thế hệ đã góp phần xây dựng thương hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục Việt Nam, khu vực và thế giới.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn cho biết nhà trường xác định 4 trụ cột chiến lược trong giai đoạn tới ẢNH: N.L

Trước những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, AI, nhà trường xác định 4 trụ cột chiến lược trong giai đoạn tới.

Trong đó, khoa học - công nghệ được xác định là mũi nhọn, tập trung phát triển hệ sinh thái nghiên cứu gắn với nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn và năng lượng bền vững, hướng đến các giải pháp thực tiễn góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050.

Nhà trường cũng chú trọng đổi mới chất lượng đào tạo, lấy năng lực thích ứng của người học làm thước đo; phát triển các chương trình mới đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Song song đó là thúc đẩy mô hình hợp tác 3 nhà, tăng cường kết nối với hơn 150 đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu thực nghiệm và thương mại hóa sản phẩm khoa học.

Một định hướng khác là phát triển nguồn nhân lực, tối ưu hóa công tác quản trị, nâng cấp cơ sở vật chất theo chuẩn quốc tế, đồng thời chăm lo đời sống, danh dự và uy tín nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn kỳ vọng sinh viên sẽ nuôi dưỡng hoài bão, rèn luyện bản lĩnh và làm chủ công nghệ số để tiếp nối truyền thống của nhà trường. Ông cho biết mục tiêu trong thời gian tới là xây dựng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM trở thành một "đại học xanh, đại học số, đại học thông minh và phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế".

Buổi lễ có sự tham dự của GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng các nguyên lãnh đạo nhà trường, giảng viên, viên chức và sinh viên ẢNH: YẾN THI

Người thầy trong thời đại AI không chỉ truyền đạt kiến thức

Chia sẻ tại buổi lễ, TS Nguyễn Thị Thanh Thảo, giảng viên Khoa Công nghệ hóa học và thực phẩm, bày tỏ niềm tự hào khi từng là sinh viên, sau đó trở thành giảng viên của chính ngôi trường mình theo học.

Theo TS Thảo, giá trị bền vững của người thầy được bồi đắp qua từng bài giảng được chuẩn bị chu đáo, từng công trình nghiên cứu được thực hiện trách nhiệm và từng thế hệ người học trưởng thành.

TS Thảo cho rằng giáo dục đại học đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững đòi hỏi giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải liên tục học hỏi, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất.

PGS-TS Nguyễn Tất Toàn nhấn mạnh những đóng góp, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, người lao động và người học ẢNH: YẾN THI

Tại buổi lễ, Phan Nguyễn Quỳnh Như, sinh viên Khoa Kinh tế, gửi lời tri ân đến các thầy cô đã tận tình đồng hành với sinh viên không chỉ trên giảng đường mà còn trong phòng thí nghiệm và tại các nông trại thực tiễn.

Quỳnh Như cho rằng trong kỷ nguyên chuyển đổi số và AI, công nghệ có thể mang đến nhiều câu trả lời nhưng không thể thay thế sự tận tâm của người thầy, những người luôn đồng hành, nâng đỡ sinh viên khi vấp ngã và kiên nhẫn dạy các em làm người tử tế.

"Sự tri ân ý nghĩa nhất của mỗi chúng ta chính là nỗ lực học tập, rèn luyện, sống tử tế và làm việc có trách nhiệm để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng mà thầy cô trao gửi", Quỳnh Như chia sẻ.

3 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng Ba ẢNH: N.L

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân Tại buổi lễ, 3 cá nhân của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM được trao Huân chương Lao động hạng Ba, gồm PGS-TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng; TS Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng và GS-TS-NGƯT Nguyễn Huy Bích, giảng viên cao cấp Khoa Cơ khí công nghệ. Bên cạnh đó, 2 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tập thể nhà trường, các đơn vị trực thuộc và nhiều cá nhân xuất sắc cũng được trao cờ thi đua, bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Nhà trường đồng thời vinh danh các giảng viên đạt danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu cấp bộ, Nhà khoa học của nhà nông và Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2026.



