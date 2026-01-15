Trường ĐH Quy Nhơn vs Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Ở lượt trận ra quân nhóm 4, đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn. Trong khi đó, đội Trường ĐH Quy Nhơn giành chiến thắng bản lĩnh 1-0 trước đối thủ khó chịu là Trường ĐH Sài Gòn. Đặt lên bàn cân so sánh, đội Trường ĐH Quy Nhơn được đánh giá cao hơn đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, trước khi bước vào trận đấu diễn ra lúc 14 giờ hôm nay trên sân Tao Đàn (P.Bến Thành, TP.HCM).

Đội Trường ĐH Quy Nhơn (trái) giành chiến thắng trong ngày ra quân ẢNH: NHẬT THỊNH

3 điểm ở trận mở màn là bước chạy đà tốt cho đội Trường ĐH Quy Nhơn trong hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết TNSV THACO cup 2026. HLV trưởng Thái Bình Thuận khẳng định: "Mỗi trận đấu đối với đội Trường ĐH Quy Nhơn mang ý nghĩa như trận chung kết". Do đó, đội bóng đất võ chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm trọn vẹn khi gặp đối thủ dưới cơ.

Bên cạnh đó, đội Trường ĐH Quy Nhơn sẽ đụng độ một đối thủ khó nhằn ở lượt trận cuối là đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn. Chính vì vậy, thầy trò HLV Thái Bình Thuận cần phải tích lũy điểm số và thậm chí là hiệu số bàn thắng bại càng nhiều càng tốt.