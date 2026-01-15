Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO:

Live Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn - Trường ĐH Quy Nhơn: Tìm chiến thắng thứ hai

Nghi Thạo - Lĩnh Nam
15/01/2026 13:00 GMT+7

14 giờ hôm nay (15.1), đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn chạm trán đội Trường ĐH Quy Nhơn, ở trận đấu thuộc lượt hai nhóm 4 – vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Trường ĐH Quy Nhơn vs Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Ở lượt trận ra quân nhóm 4, đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn. Trong khi đó, đội Trường ĐH Quy Nhơn giành chiến thắng bản lĩnh 1-0 trước đối thủ khó chịu là Trường ĐH Sài Gòn. Đặt lên bàn cân so sánh, đội Trường ĐH Quy Nhơn được đánh giá cao hơn đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, trước khi bước vào trận đấu diễn ra lúc 14 giờ hôm nay trên sân Tao Đàn (P.Bến Thành, TP.HCM).

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn – Trường ĐH Quy Nhơn: Tìm chiến thắng thứ hai - Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Quy Nhơn (trái) giành chiến thắng trong ngày ra quân

ẢNH: NHẬT THỊNH

3 điểm ở trận mở màn là bước chạy đà tốt cho đội Trường ĐH Quy Nhơn trong hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết TNSV THACO cup 2026. HLV trưởng Thái Bình Thuận khẳng định: "Mỗi trận đấu đối với đội Trường ĐH Quy Nhơn mang ý nghĩa như trận chung kết". Do đó, đội bóng đất võ chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm trọn vẹn khi gặp đối thủ dưới cơ.

Bên cạnh đó, đội Trường ĐH Quy Nhơn sẽ đụng độ một đối thủ khó nhằn ở lượt trận cuối là đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn. Chính vì vậy, thầy trò HLV Thái Bình Thuận cần phải tích lũy điểm số và thậm chí là hiệu số bàn thắng bại càng nhiều càng tốt.

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn – Trường ĐH Quy Nhơn: Tìm chiến thắng thứ hai - Ảnh 2.

Tin liên quan

Nhà vô địch khẳng định sức mạnh

Nhà vô địch khẳng định sức mạnh

Hôm qua 14.1, đội ĐKVĐ Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có trận ra quân thành công khi giành 3 điểm cùng màn trình diễn rất thuyết phục.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Quy Nhơn trường đh quốc tế sài gòn TNSV tnsv thaco cup giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận