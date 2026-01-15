Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO

Nhà vô địch khẳng định sức mạnh

Hoàng Lê
Hoàng Lê
15/01/2026 04:08 GMT+7

Hôm qua 14.1, đội ĐKVĐ Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có trận ra quân thành công khi giành 3 điểm cùng màn trình diễn rất thuyết phục.

TƯNG BỪNG TRẬN RA QUÂN

Ở trận mở màn nhóm C vòng loại TNSV THACO cup 2026 khu vực phía bắc, đội ĐKVĐ Trường ĐH Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Thanh Hóa có chiến thắng tưng bừng 5-1 trước đội Trường ĐH Phương Đông. Gặp khó khăn trong hiệp 1 khi để đội Trường ĐH Phương Đông quân bình tỷ số 1-1 nhưng các học trò HLV Nguyễn Công Thành đã thi đấu bùng nổ với 4 bàn thắng ở hiệp 2. Chia sẻ sau trận ra quân, HLV Nguyễn Công Thành nói: "Mùa giải năm nay chúng tôi không còn thủ môn chất lượng Thatsaphone Xaiyasone. Người thay thế mắc sai sót nhưng đó là điều khó tránh khỏi trong lần đầu ra sân chơi lớn. Chúng tôi đã phân tích, chia sẻ, động viên để không chỉ vị trí thủ môn mà toàn đội chơi tốt hơn ở các trận tiếp theo".

Nhà vô địch khẳng định sức mạnh- Ảnh 1.

Đội ĐKVĐ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa khởi đầu hoàn hảo

ẢNH: TUẤN MINH

Chìa khóa thành công của nhà ĐKVĐ nằm ở các gương mặt đã tạo dấu ấn ở mùa trước như Ngân Như Dũng, Lê Văn Thức. Đây cũng là 2 cầu thủ đã lập công ở trận ra quân năm nay trước đội Trường ĐH Phương Đông.

Ở trận còn lại nhóm C, đội Trường ĐH Kinh tế quốc dân hòa 1-1 với đội Trường ĐH Hàng hải VN. Kết quả này giúp đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa tạm giữ ngôi đầu nhóm C.

Lịch thi đấu ngày 15.1

Khu vực Tây Nam bộ (SVĐ Trường ĐH Đồng Tháp)

Nhóm A:

Trường ĐH Tây Đô - Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (14 giờ 30)

Trường ĐH Đồng Tháp - Trường ĐH Nam Cần Thơ (17 giờ)

Khu vực phía bắc (SVĐ Trường ĐH Thủy lợi)

Nhóm A:

ĐH Công nghiệp Hà Nội - Trường ĐH Đại Nam (9 giờ)

ĐH Phenikaa - Trường ĐH Thủy lợi (14 giờ)

Khu vực TP.HCM (SVĐ Tao Đàn)

Nhóm 3:

Trường CĐ Công thương TP.HCM - Trường ĐH Sư phạm

TDTT TP.HCM (7 giờ 45)

Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM - Trường ĐH Lạc Hồng (9 giờ 45)

Nhóm 4:

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn - Trường ĐH Quy Nhơn (14 giờ)

Trường ĐH Sài Gòn - Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (16 giờ)

"MƯA BÀN THẮNG" TRÊN SÂN TAO ĐÀN

Ở vòng loại khu vực TP.HCM lần đầu thi đấu trên sân Tao Đàn đã chứng kiến nhiều bàn thắng bất ngờ, đẹp mắt. Tại nhóm 1, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 trước Học viện Hàng không VN. Cả 5 bàn thắng đều được các học trò HLV Nguyễn Đình Long ghi trong hiệp 2. Cùng với chiến thắng đậm 6-0 ở trận ra quân trước đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng độc chiếm ngôi đầu nhóm 1 với 6 điểm cùng hiệu số cao (11). Ở trận còn lại, đội Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM để đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM chia điểm sau trận hòa 1-1 nên có 4 điểm sau 2 lượt trận. Đội Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM và đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ tranh chấp ngôi đầu cùng tấm vé dự play-off khi chạm trán ở lượt cuối.

Tại nhóm 2, đội Trường ĐH Văn Hiến đánh bại Trường ĐH Quốc tế Miền Đông với tỷ số 6-0, trong đó cầu thủ Lương Duy Bảo có đến 4 lần lập công. Trước đó ở trận ra quân, đội Trường ĐH Văn Hiến vượt qua đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn 3-0 nên có 6 điểm (hiệu số 9) sau 2 lượt trận. Tuy nhiên đội Trường ĐH Văn Hiến vẫn xếp nhì nhóm 2, bởi đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại đã đánh bại đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn 4-1 để có cùng 6 điểm nhưng hơn hiệu số sau 2 lượt trận trước đội Trường ĐH Văn Hiến (10 so với 9). 2 đội sẽ chạm trán ở lượt trận cuối để tranh ngôi nhất nhóm 2 cùng tấm vé dự play-off.

Nhà vô địch khẳng định sức mạnh- Ảnh 2.


