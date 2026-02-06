Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Quy Nhơn có thêm 10 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng

Đức Nhật
Đức Nhật
06/02/2026 18:31 GMT+7

Trường ĐH Quy Nhơn công bố 10 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định, nâng tổng số lên 36 chương trình, tiếp tục khẳng định chất lượng và vị thế trong hệ thống giáo dục đại học.

Ngày 6.2, Trường ĐH Quy Nhơn (Gia Lai) tổ chức lễ công bố quyết định, trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Trường ĐH Quy Nhơn thêm 10 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng - Ảnh 1.

Trường ĐH Quy Nhơn công bố quyết định và trao giấy chứng nhận 10 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại buổi lễ, Trường ĐH Quy Nhơn công bố và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cho 10 chương trình đào tạo trình độ đại học, gồm: Sư phạm sinh học, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm vật lý, sư phạm tin học, giáo dục chính trị, luật, toán ứng dụng, quản lý tài nguyên và môi trường, công nghệ thực phẩm.

Đến nay, trường có 36 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn chất lượng, trong đó có 28 chương trình đại học, 6 chương trình thạc sĩ đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT và 2 chương trình đại học đạt chuẩn AUN-QA 4.0.

Đây là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ công tác tự đánh giá, cải tiến chất lượng đào tạo với sự tham gia của các đơn vị chuyên môn và đội ngũ giảng viên.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trường ĐH Quy Nhơn công bố quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2025 và trao thưởng cho 5 giảng viên được bổ nhiệm, đồng thời tôn vinh 5 nhà giáo bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong năm 2025. Hiện nay trường có 1 giáo sư, 36 phó giáo sư; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt 51,9%.

Trường ĐH Quy Nhơn thêm 10 chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng - Ảnh 2.

Hiện Trường ĐH Quy Nhơn có 1 giáo sư, 36 phó giáo sư; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt 51,9%

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Việc không ngừng gia tăng số lượng giảng viên đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, tiến sĩ đã góp phần hình thành đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, năng lực nghiên cứu và học thuật vững vàng. Qua đó, chất lượng chương trình đào tạo, hoạt động khoa học - công nghệ và công tác hướng dẫn người học ở các bậc đào tạo của Trường ĐH Quy Nhơn được nâng lên rõ rệt. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nhà trường mở rộng hợp tác học thuật, từng bước khẳng định uy tín, vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.


Bộ GD-ĐT công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn

Bộ GD-ĐT công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn

PGS-TS Đoàn Đức Tùng vừa được Bộ GD-ĐT công nhận tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu đưa nhà trường vào top 100 đại học hàng đầu Đông Nam Á.

Xem thêm bình luận