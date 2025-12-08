Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh thông báo khẩn vụ diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị bắt

Trang chủ Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM đăng tải bài viết đính chính thông tin sai lệch liên quan đến vụ diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị điều tra vì hành vi trộm cắp tài sản của người đẹp Mexico - thí sinh tranh tài tại cuộc thi Miss Cosmo 2025. Đơn vị này phủ nhận thông tin đối tượng 25 tuổi này “từng theo học” hoặc “từng là sinh viên” của trường. “Thông tin này đã gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nhà trường và tập thể sinh viên, cựu sinh viên”, phía nhà trường chia sẻ.

Sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ tuyển sinh và dữ liệu người học các hệ đào tạo trong nhiều năm, Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM khẳng định không có bất kỳ hồ sơ dự thi, trúng tuyển, nhập học hay đang theo học nào mang tên Nguyễn Lâm Thái sinh năm 2000, trú tại TP.HCM.

Hình ảnh Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan công an Ảnh: CACC

Đơn vị này cũng cho biết các thông tin về việc Nguyễn Lâm Thái từng là sinh viên Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM không xuất phát từ nhà trường, hoàn toàn không được nhà trường xác nhận. “Nhà trường nhận thấy, việc một số cơ quan báo chí, trang tin và mạng xã hội gắn vụ việc vi phạm pháp luật của một cá nhân với tên tuổi Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của cơ sở đào tạo”, phía nhà trường chia sẻ thêm.

Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM khẳng định luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, ý thức công dân và tuân thủ pháp luật cho người học. Do đó, các hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cá nhân nào cũng được xem xét trên cơ sở quy định của pháp luật. Đơn vị này cho hay: “Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM tôn trọng và phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu”.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện phòng Truyền thông, Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM cho biết phía nhà trường đã làm việc với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin liên quan đến Nguyễn Lâm Thái. Sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ tuyển sinh và dữ liệu người học các hệ đào tạo trong nhiều năm, đơn vị này khẳng định Nguyễn Lâm Thái không phải sinh viên của trường.

Hoa hậu Mexico vui mừng khi nhận lại toàn bộ tài sản bị mất trộm Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, nhà trường cũng liên hệ với Bộ VH-TT-DL để xác nhận thông tin Nguyễn Lâm Thái khoe được trao danh hiệu Đại sứ Sinh viên Việt Nam Toàn cầu trong chương trình giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế năm 2022, và được phía Bộ cho biết thông tin này không đúng sự thật.

Đại diện phòng Truyền thông, Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM nói thêm, vụ việc của Nguyễn Lâm Thái gây xôn xao mạng xã hội, kéo theo việc một số fanpage, trang của người nổi tiếng đăng tải thông tin người này là sinh viên của trường. Do đó, việc nhà trường lên tiếng đính chính để tránh gây hoang mang cho thầy cô, sinh viên và những người quan tâm. "Quan điểm của nhà trường là chỉ đính chính thông tin, làm sao để tránh ảnh hưởng đến uy tín của trường thôi. Nhà trường chỉ muốn xử lý sự việc ôn hòa nhất, còn lại là việc xử lý của cơ quan chức năng", phía trường cho hay.

Ồn ào của Nguyễn Lâm Thái

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, Nguyễn Lâm Thái được xác định là nghi phạm trong vụ trộm cắp túi xách của người đẹp Mexico, khi cô đang tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo tại Lâm Đồng.

Thông tin này được nhiều người quan tâm. Không ít cư dân mạng tràn vào trang cá nhân của đối tượng này để chỉ trích mỉa mai vì cho rằng hành động của anh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Thậm chí cư dân mạng mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp này để làm gương.

