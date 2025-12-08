Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Động thái của Hoa hậu Mexico sau vụ bị diễn viên Nguyễn Lâm Thái trộm túi xách

Thạch Anh - Hoài Thương
08/12/2025 09:13 GMT+7

Liên quan đến vụ bị trộm túi xách khi dự thi Miss Cosmo tại Việt Nam, Hoa hậu Mexico đã có những chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle có chia sẻ khá dài sau sự cố bị mất trộm tài sản khi đang tham gia chuỗi hoạt động của cuộc thi Miss Cosmo tại Việt Nam. Chân dài 25 tuổi cho biết đây là “một quá trình khó khăn nhưng cũng diễn ra ngắn một cách đáng kinh ngạc”. Trong trạng thái mệt mỏi, lo lắng và gặp rào cản ngôn ngữ, cô cho biết bản thân may mắn khi luôn có ban tổ chức Miss Cosmo ở bên hỗ trợ.

Động thái của Hoa hậu Mexico sau vụ bị diễn viên trộm túi xách ở Việt Nam - Ảnh 1.

Hoa hậu Mexico bày tỏ sự biết ơn sau khi nhận lại toàn bộ tài sản bị mất cắp

Ảnh: CACC

Theo chia sẻ, do không nói được tiếng Việt, việc làm việc với cơ quan chức năng ban đầu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhân viên của cuộc thi đã hỗ trợ cô xuyên suốt trong quá trình trình báo. “Tôi vô cùng biết ơn ê kíp Miss Cosmo vì đã không để tôi một mình, luôn đồng hành cùng tôi trong mọi việc”, Leon Yuriar Angela Michelle viết.

Sau khi nhận lại tài sản, đại diện Mexico bày tỏ sự an tâm và cảm kích trước tinh thần làm việc trách nhiệm của cơ quan chức năng Việt Nam, đồng thời tiếp tục tham gia các hoạt động của Miss Cosmo theo đúng lịch trình. “Tôi sẽ không rút khỏi cuộc thi. Sự việc này đến với tôi để dạy tôi nhiều điều mới. Dù tôi chưa được nghỉ ngơi và đang bị ốm, tôi vẫn sẽ nỗ lực gấp đôi để đạt được những điều lớn lao”. Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn dõi theo, ủng hộ mình và khẳng định: “Hành trình này vẫn tiếp tục”.

Trước đó, sự việc Hoa hậu Mexico bị mất trộm tài sản đã gây xôn xao mạng xã hội lẫn truyền thông. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra khi Leon Yuriar Angela Michelle tham gia một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội trà quốc tế tại Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng). Người đẹp 25 tuổi trình báo bị mất túi xách, bên trong có nhiều tài sản quan trọng như thẻ tín dụng, máy ảnh, tiền mặt và đồ dùng cá nhân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng phối hợp trích xuất hệ thống camera an ninh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Động thái của Hoa hậu Mexico sau vụ bị diễn viên trộm túi xách ở Việt Nam - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng việc làm của Nguyễn Lâm Thái ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế

Ảnh: Instagram NV/CACC

Chỉ sau 10 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ một nam diễn viên tham gia biểu diễn tại sự kiện với cáo buộc trộm cắp. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận hành vi, đồng thời giao nộp lại toàn bộ tài sản cho hoa hậu.

Diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico là ai?

Như Thanh Niên thông tin, cơ quan chức năng đã xác định nghi phạm là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ TP.HCM). Anh giới thiệu mình là diễn viên. Theo ghi nhận của chúng tôi, Nguyễn Lâm Thái sở hữu kênh TikTok với gần 70.000 lượt theo dõi, trong đó có nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem khi ghi lại những khoảnh khắc tại các sự kiện giải trí.

Nguyễn Lâm Thái cũng xây dựng hình ảnh là một người chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Những clip này hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem. Đáng chú ý, sau khi thông tin nam diễn viên bị bắt vì trộm cắp tài sản của Miss Cosmo Mexico được chia sẻ, nhiều người tràn vào các bài đăng này để lại bình luận mỉa mai. Nhiều người cho rằng hành vi của anh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Một tài khoản bình luận: “Công việc đang ổn định mà sao lại làm vậy, có đáng không bạn”. Người xem khác bày tỏ: “Ghi chú thích là tâm tịnh mà chẳng thấy tịnh đâu”. Một cư dân mạng chia sẻ: “Rồi người nước ngoài nghĩ sao về Việt Nam nữa khi một cá thể làm ảnh hưởng cả tập thể”. Một người xem mỉa mai: “Mắc cỡ ghê, diễn viên đó trời. Bởi một con sâu làm rầu nồi canh".

Tin liên quan

Tân Hoa hậu Hoàn vũ người Mexico có nguy cơ bị tước vương miện?

Tân Hoa hậu Hoàn vũ người Mexico có nguy cơ bị tước vương miện?

Một người từng được Miss Universe bổ nhiệm vào hội đồng giám khảo vừa công khai yêu cầu tước vương miện của tân hoa hậu người Mexico Fátima Bosch giữa nghi vấn cô 'chiến thắng nhờ quan hệ'.

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu Mexico Miss Cosmo trộm cắp lễ hội trà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận