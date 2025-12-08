Động thái của Hoa hậu Mexico sau vụ bị diễn viên Nguyễn Lâm Thái trộm túi xách

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle có chia sẻ khá dài sau sự cố bị mất trộm tài sản khi đang tham gia chuỗi hoạt động của cuộc thi Miss Cosmo tại Việt Nam. Chân dài 25 tuổi cho biết đây là “một quá trình khó khăn nhưng cũng diễn ra ngắn một cách đáng kinh ngạc”. Trong trạng thái mệt mỏi, lo lắng và gặp rào cản ngôn ngữ, cô cho biết bản thân may mắn khi luôn có ban tổ chức Miss Cosmo ở bên hỗ trợ.

Hoa hậu Mexico bày tỏ sự biết ơn sau khi nhận lại toàn bộ tài sản bị mất cắp Ảnh: CACC

Theo chia sẻ, do không nói được tiếng Việt, việc làm việc với cơ quan chức năng ban đầu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhân viên của cuộc thi đã hỗ trợ cô xuyên suốt trong quá trình trình báo. “Tôi vô cùng biết ơn ê kíp Miss Cosmo vì đã không để tôi một mình, luôn đồng hành cùng tôi trong mọi việc”, Leon Yuriar Angela Michelle viết.

Sau khi nhận lại tài sản, đại diện Mexico bày tỏ sự an tâm và cảm kích trước tinh thần làm việc trách nhiệm của cơ quan chức năng Việt Nam, đồng thời tiếp tục tham gia các hoạt động của Miss Cosmo theo đúng lịch trình. “Tôi sẽ không rút khỏi cuộc thi. Sự việc này đến với tôi để dạy tôi nhiều điều mới. Dù tôi chưa được nghỉ ngơi và đang bị ốm, tôi vẫn sẽ nỗ lực gấp đôi để đạt được những điều lớn lao”. Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn dõi theo, ủng hộ mình và khẳng định: “Hành trình này vẫn tiếp tục”.

Trước đó, sự việc Hoa hậu Mexico bị mất trộm tài sản đã gây xôn xao mạng xã hội lẫn truyền thông. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra khi Leon Yuriar Angela Michelle tham gia một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội trà quốc tế tại Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng). Người đẹp 25 tuổi trình báo bị mất túi xách, bên trong có nhiều tài sản quan trọng như thẻ tín dụng, máy ảnh, tiền mặt và đồ dùng cá nhân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng phối hợp trích xuất hệ thống camera an ninh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Nhiều người cho rằng việc làm của Nguyễn Lâm Thái ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế Ảnh: Instagram NV/CACC

Chỉ sau 10 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ một nam diễn viên tham gia biểu diễn tại sự kiện với cáo buộc trộm cắp. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận hành vi, đồng thời giao nộp lại toàn bộ tài sản cho hoa hậu.

Diễn viên trộm túi xách của Hoa hậu Mexico là ai?

Như Thanh Niên thông tin, cơ quan chức năng đã xác định nghi phạm là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, ngụ TP.HCM). Anh giới thiệu mình là diễn viên. Theo ghi nhận của chúng tôi, Nguyễn Lâm Thái sở hữu kênh TikTok với gần 70.000 lượt theo dõi, trong đó có nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem khi ghi lại những khoảnh khắc tại các sự kiện giải trí.

Nguyễn Lâm Thái cũng xây dựng hình ảnh là một người chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Những clip này hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem. Đáng chú ý, sau khi thông tin nam diễn viên bị bắt vì trộm cắp tài sản của Miss Cosmo Mexico được chia sẻ, nhiều người tràn vào các bài đăng này để lại bình luận mỉa mai. Nhiều người cho rằng hành vi của anh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Một tài khoản bình luận: “Công việc đang ổn định mà sao lại làm vậy, có đáng không bạn”. Người xem khác bày tỏ: “Ghi chú thích là tâm tịnh mà chẳng thấy tịnh đâu”. Một cư dân mạng chia sẻ: “Rồi người nước ngoài nghĩ sao về Việt Nam nữa khi một cá thể làm ảnh hưởng cả tập thể”. Một người xem mỉa mai: “Mắc cỡ ghê, diễn viên đó trời. Bởi một con sâu làm rầu nồi canh".