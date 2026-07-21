Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Điểm chuẩn theo các tổ hợp chênh lệch nhiều nhất bao nhiêu?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: nhật thịnh

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố thông tin về độ lệch điểm chuẩn trúng tuyển các tổ hợp môn và các phương thức trong tuyển sinh năm 2026.

Theo đó, trong cùng một ngành, trường sử dụng nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển khác nhau. Ở mỗi phương thức tuyển sinh, trường xác định một tổ hợp gốc và độ lệch điểm của các tổ hợp còn lại so với tổ hợp gốc.

Cụ thể, nếu tổ hợp có độ lệch điểm là 0,25 thì điểm trúng tuyển sẽ cao hơn 0,25 so với tổ hợp gốc. Nếu tổ hợp có độ lệch điểm là -0,25 thì điểm trúng tuyển sẽ thấp hơn 0,25 so với tổ hợp gốc.

Độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển và phương thức xét tuyển từng ngành Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay như sau:

Nhìn vào bảng trên có thể thấy, độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển và phương thức xét tuyển từng ngành Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dao động từ 0-0,75 điểm.

Ví dụ, ngành sư phạm toán học sử dụng 3 tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó A00 (toán-lý-hóa) là tổ hợp gốc; A01 (toán-lý-tiếng Anh) thấp hơn 0,5 điểm và X06 (toán-lý-tin) cao hơn 0,25 điểm. Trong khi đó, cùng ngành sư phạm toán, độ lệch điểm giữa các tổ hợp trong phương thức xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt và học bạ, gồm: X06 tương đương tổ hợp gốc A00, A01 thấp hơn 2 tổ hợp còn lại 0,25 điểm. Điều này có nghĩa, giả sử điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT ngành sư phạm toán tổ hợp A00 ở mức 27 điểm, tổ hợp A01 sẽ ở mức 26,5 và tổ hợp X06 là 27,25 điểm.

Độ lệch điểm chuẩn năm 2026 này được Trường ĐH Sư phạm TP.HCM xây dựng căn cứ bách phân vị tổng điểm một số tổ hợp truyền thống theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tương quan giữa điểm các môn thi tốt nghiệp THPT với điểm trung bình các môn học ở bậc THPT năm 2026 của Bộ GD-ĐT. Đồng thời, căn cứ bách phân vị của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2026 của trường.