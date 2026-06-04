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Giáo dục

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ưu tiên xét tuyển thí sinh trường THPT nào năm 2026?

Hà Ánh
Hà Ánh
04/06/2026 10:53 GMT+7

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có 5 phương thức xét tuyển bên cạnh việc xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh. Đáng chú ý là hình thức xét tuyển học sinh lớp chuyên do trường quy định.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ưu tiên xét tuyển thí sinh trường THPT nào năm 2026? - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức

ảnh: H.A


Những thí sinh nào được ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM?

Phương thức 1 ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh, xét tuyển học sinh lớp chuyên, xét tuyển thí sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thí sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH.

Trong đó, xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên, với mỗi ngành học trường xét tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp các trường THPT theo danh sách do trường quy định.

Các học sinh cần có xếp loại học lực lớp 12 chuyên năm học 2025 - 2026 từ tốt trở lên và đạt một trong các điều kiện theo thứ tự ưu tiên sau vào ngành đúng hoặc ngành gần, gồm:

  1. Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia;
  2. Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức;
  3. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên hoặc tương đương (áp dụng đối với các ngành ngoại ngữ theo danh mục ngành đúng ngành gần);
  4. Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại tốt.

Riêng đối với ngành giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và đạt từ 6,5 điểm trở lên. Trường xét tuyển thí sinh từ cao xuống thấp theo thứ tự ưu tiên của các tiêu chí cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Danh sách trường THPT áp dụng xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay như sau:

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ưu tiên xét tuyển thí sinh trường THPT nào năm 2026? - Ảnh 2.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ưu tiên xét tuyển thí sinh trường THPT nào năm 2026? - Ảnh 3.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ưu tiên xét tuyển thí sinh trường THPT nào năm 2026? - Ảnh 4.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ưu tiên xét tuyển thí sinh trường THPT nào năm 2026? - Ảnh 5.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ưu tiên xét tuyển thí sinh trường THPT nào năm 2026? - Ảnh 6.

Việc xét tuyển thí sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ áp dụng đối với ngành tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT hoặc tương đương của thí sinh.

Đối với thí sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH, trường xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT, đã hoàn thành chương trình dự bị đại học và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định vào các ngành tương ứng theo danh sách đề nghị từ các trường dự bị ĐH.

Các phương thức từ kết quả kỳ thi 

Phương thức 2 là xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, áp dụng cho tất cả các ngành (trừ ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và giáo dục quốc phòng - an ninh). Với mỗi ngành học, trường sử dụng tổ hợp 3 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển.

Phương thức 3 là xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Phương thức này áp dụng cho tất cả các ngành (trừ ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và giáo dục quốc phòng - an ninh).

Ứng với từng tổ hợp xét tuyển vào các ngành học, trường sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội hoặc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức cho môn chính và kết quả học tập ở THPT cho hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển để xét tuyển. Môn chính đối với mỗi ngành học được xác định theo từng tổ hợp xét tuyển do trường công bố.

Điểm xét tuyển gồm: điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của môn chính, cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp là điểm trung bình môn trong 6 học kỳ ở THPT. Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định theo công thức:

ĐXT = (0.5 × ĐMC + 0.35 × ĐHB1 + 0.15 × ĐHB2)x3 + ĐUT

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

ĐMC: điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt

ĐHB1, ĐHB2: điểm trung bình 6 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển. Môn học bạ 1 được trường quy định cụ thể cho từng tổ hợp.

ĐUT: điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phương thức 4 là xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết hợp thi tuyển môn năng khiếu, chỉ áp dụng cho ngành: giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và giáo dục quốc phòng - an ninh.

Với mỗi ngành học, trường sử dụng kết quả bài thi ngữ văn hoặc toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và 2 môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức để xét tuyển.

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi ngữ văn hoặc toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi 2 môn thi năng khiếu do trường tổ chức, cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

Phương thức 5 là xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp thi tuyển môn năng khiếu, chỉ áp dụng cho ngành: giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và giáo dục quốc phòng - an ninh.

Với mỗi ngành học, trường sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn toán hoặc ngữ văn (tùy theo tổ hợp xét tuyển) và 2 môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức để xét tuyển.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM quy định, điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn toán hoặc ngữ văn (tùy theo tổ hợp xét tuyển) với điểm thi 2 môn thi năng khiếu do trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

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