Gần đây Trường ĐH Tân Tạo đã gửi công văn đề nghị Bộ GD-ĐT hướng dẫn việc nhà trường tiếp nhận sinh viên y khoa chuyển từ Trường ĐH Kinh Bắc. Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn trường này thực hiện việc tiếp nhận sinh viên từ Trường ĐH Kinh Bắc.

Tháng 7.2025, Bộ GD-ĐT đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Trường ĐH Kinh Bắc. Cơ quan quản lý yêu cầu trường này phải dừng hoạt động đối với 10 ngành trình độ đại học, 2 ngành trình độ thạc sĩ do không đủ giảng viên cơ hữu, trong đó có các ngành dược học, y học cổ truyền, y khoa...

Bộ GD-ĐT cũng đã yêu cầu Trường ĐH Kinh Bắc phải chuyển sinh viên các ngành nói trên sang trường khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học. Thời hạn khắc phục hậu quả là trước ngày 31.12.2025.

Tuy nhiên, đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trường ĐH Kinh Bắc sẽ hoạt động trở lại.

Trường ĐH Tân Tạo muốn tiếp nhận sinh viên ngành y khoa của Trường ĐH Kinh Bắc ẢNH: ĐĂNG NGUYÊN - TRƯỜNG ĐH KINH BẮC

Cả Trường ĐH Kinh Bắc và Trường ĐH Tân Tạo đều là trường tư thục, nhưng có khoảng cách khá xa nhau về mặt địa lý (hơn 1.700km). Trường ĐH Tân Tạo có địa chỉ ở Tây Ninh, còn Trường ĐH Kinh Bắc có địa chỉ ở Bắc Ninh.



Trong văn bản nêu trên, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Trường ĐH Tân Tạo chỉ thực hiện việc tiếp nhận sinh viên từ Trường ĐH Kinh Bắc khi đáp ứng các quy định của Bộ GD-ĐT, quy định đào tạo của 2 trường và các quy định khác của pháp luật.

Trường ĐH Tân Tạo căn cứ vào các điều kiện thực tế về năng lực và điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, chương trình đào tạo, kết quả học tập đã tích lũy và hồ sơ chuyển trường của từng sinh viên... để xem xét và quyết định việc tiếp nhận theo đúng thẩm quyền.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu Trường ĐH Tân Tạo chịu trách nhiệm toàn diện trong việc công nhận, chuyển đổi kết quả học tập, tổ chức học bổ sung (nếu có) nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành y khoa.