Giáo dục

Trường ĐH Thái Bình Dương công bố hội đồng trường và hiệu trưởng mới

Nguyễn Ngọc Phúc
18/04/2026 15:14 GMT+7

Ngày 18.4, tại Khánh Hòa, Trường ĐH Thái Bình Dương tổ chức lễ công bố Hội đồng trường và hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025–2030, kết hợp Ngày hội hướng nghiệp & việc làm U-Fest 2026.

Theo đó, Nhà giáo nhân dân, PGS-TS Hồ Thanh Phong được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2025–2030. Với nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị và đào tạo đại học, ông được kỳ vọng sẽ dẫn dắt nhà trường phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế và gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động.

Trường ĐH Thái Bình Dương kiện toàn lãnh đạo, ký kết hợp tác doanh nghiệp - Ảnh 1.

Đại diện Hội đồng trường và nhà đầu tư tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2025–2030

ẢNH: NGỌC PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, tân hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương cho biết nhà trường đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh về quy mô và chất lượng đào tạo: "Năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh khoảng 2.000 sinh viên, nâng quy mô lên 5.000 sinh viên; năm 2027 đạt 7.000 sinh viên và hướng tới khoảng 16.500 sinh viên vào năm 2030. Song song đó là mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai các chương trình liên kết với đối tác tại Anh, Úc, Mỹ và Thái Lan; tăng cường nghiên cứu khoa học và kết nối toàn diện với doanh nghiệp, bệnh viện trong đào tạo và chuyển giao công nghệ".

Trường ĐH Thái Bình Dương kiện toàn lãnh đạo, ký kết hợp tác doanh nghiệp - Ảnh 2.

Nhà giáo nhân dân, PGS-TS Hồ Thanh Phong phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: NGỌC PHÚC

Trường ĐH Thái Bình Dương kiện toàn lãnh đạo, ký kết hợp tác doanh nghiệp - Ảnh 3.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đình Thuần, Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (trái), tặng hoa chúc mừng

ẢNH: NGỌC PHÚC

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường ký kết hàng loạt biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực hàng không, tài chính – ngân hàng, y tế, giáo dục… Trong đó có các đơn vị thuộc hệ sinh thái Sovico như Vietjet Air, HDBank cùng nhiều bệnh viện, trường đại học trong và ngoài nước. Các thỏa thuận này mở ra cơ hội thực tập, việc làm và học bổng cho sinh viên.

Dịp này, các doanh nghiệp cũng trao nhiều hỗ trợ thiết thực như HDBank tài trợ 200 triệu đồng học bổng và 3.000 cơ hội thực tập – việc làm; Vietjet Air trao 1.000 suất thực tập, cùng nhiều gói học bổng khác từ các đối tác.

Trường ĐH Thái Bình Dương kiện toàn lãnh đạo, ký kết hợp tác doanh nghiệp - Ảnh 4.

Ký kết hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp, đơn vị

ẢNH: NGỌC PHÚC

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Ngày hội hướng nghiệp & việc làm U-Fest 2026 với thông điệp "You Power On", thu hút hơn 1.200 học sinh THPT cùng đông đảo sinh viên tham gia. Chương trình gồm gần 30 gian hàng và 10 workshop hướng nghiệp, giúp học sinh tiếp cận thông tin về ngành đào tạo, xu hướng nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên số.

Theo nhà trường, năm 2026 là thời điểm bản lề để nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng quy mô. Trường dự kiến mở thêm các ngành như điều dưỡng, khoa học y sinh, tâm lý học, cơ điện tử, quản lý văn hóa, luật kinh tế; đồng thời triển khai các chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh và chương trình cử nhân tài năng.

