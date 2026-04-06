Trường ĐH Thủy lợi: Khoảng trống sau 'thế hệ vàng'

Trường ĐH Thủy lợi chia tay nhiều cầu thủ kinh nghiệm

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế lần II - 2026 cúp THACO đã trở thành sân khấu hạ màn của nhiều gương mặt sinh viên năm cuối Trường ĐH Thủy lợi.

Đó là dàn cầu thủ đã gắn bó với sân chơi TNSV từ những mùa đầu, bước qua nhiều trận đánh lớn để mang về cho Trường ĐH Thủy lợi thành tích vô tiền khoáng hậu: chức vô địch giải bóng đá TNSV Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO, ngôi á quân giải bóng đá TNSV quốc tế lần II - 2026 - cúp THACO, cùng hai lần về nhì vào các năm 2023, 2024 ở giải TNSV Việt Nam.

Nổi trội trong số những cầu thủ "lần cuối" ấy, là nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Danh, tiền đạo Trần Đức Hoan, tiền vệ Bùi Xuân Trường, Đỗ Hữu Hải, hay hậu vệ Lê Thanh Phúc. Đây là trục dọc đã tạo nên sức mạnh đáng nể cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho Trường ĐH Thủy lợi.

Đức Hoan (giữa), Tuấn Minh (trái) và Hoàng Danh (phải) đều là trụ cột dạn dày của Trường ĐH Thủy lợi ẢNH: ĐỘC LẬP

Hoàng Danh là thủ lĩnh đẳng cấp, với nhãn quan, khả năng điều tiết trận đấu và đá phạt có một không hai đã nâng tầm Thủy lợi trở thành đội tận dụng tình huống cố định hay nhất giải. "Ngay từ khi Hoàng Danh vào trường, tôi đã nhận định năng lực của em không chỉ dừng ở kỹ năng chơi bóng hay nhiệt huyết, mà còn nằm ở tố chất thủ lĩnh. Tôi rất tự hào về Hoàng Danh. Em luôn tiếp thu tốt mọi ý đồ chiến thuật tôi gửi gắm, thậm chí vận dụng sáng tạo.

Tôi tin tưởng em là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong màu áo Trường ĐH Thủy lợi, dù chưa từng ăn tập chuyên nghiệp ngày nào, mà bước lên từ bóng đá phong trào", HLV Vũ Văn Trung ngợi khen học trò", HLV Vũ Văn Trung đánh giá.

Năng lực Hoàng Danh được khẳng định rõ nét nhất tại TNSV THACO cup 2026, với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau nhiều lần vấp ngã trước ngưỡng vinh quang, tiền vệ quê Hà Tĩnh đã nhận lại những gì xứng đáng thuộc về.

Hoàng Danh ổn định và xuất sắc ẢNH: DUY ANH

Đức Hoan cũng sẽ mang tới cuộc chia tay lưu luyến cho Trường ĐH Thủy lợi. Tiền đạo sinh năm 2002 có nhiều năm là đầu tàu dẫn dắt hàng công, nhờ khả năng làm tường, chuyền bóng và săn bàn nhạy bén. Ngôi vua phá lưới TNSV THACO cup 2026 với 4 bàn thắng là phần thưởng cho nỗ lực của Đức Hoan, trong lần cuối sải bước cùng bóng đá sinh viên.

Xuân Trường, Hữu Hải với nguồn năng lượng miệt mài cùng lối chơi máu lửa, hay Thanh Phúc với sự điềm đạm, mẫu mực ở hàng thủ, đều là những cái tên mà HLV Vũ Văn Trung sẽ rất nhớ.

Chờ lứa kế cận

Tuy cuộc chia tay của lứa "vàng" sẽ khiến Trường ĐH Thủy lợi gặp thách thức, nhưng HLV Vũ Văn Trung đã chuẩn bị rất kỹ.

Ở giải năm nay, ông Trung trình làng nhiều gương mặt mới học năm nhất, năm hai. Trong đó, sự hiện diện của Nguyễn Văn Cường, chàng sinh viên trẻ măng mới lần đầu bước đến TNSV THACO cup, đã lọt luôn vào đội hình tiêu biểu, là minh chứng sống động cho tiềm năng của lớp kế cận.

Văn Cường từng không được "chấm" cho vòng loại TNSV THACO cup 2026. Dù vậy, khi trung vệ Trương Hoàng Việt Anh chấn thương trước thềm vòng chung kết, buộc ông Trung phải thay đổi, Văn Cường đã được gọi tên.

Ông Trung chọn Cường, sau đó giao bài tập... online cho học trò tự tập trong thời gian ở quê nhà. Đó là thử thách của thầy Trung. Nếu đáp ứng được giáo án, Cường sẽ có cơ hội. Để rồi, Nguyễn Văn Cường chỉ cần một tuần tập luyện ngay trước giải để "ghi điểm" với thầy Trung. Bên cạnh kỹ năng phòng ngự, đeo bám tốt, Văn Cường còn có khả năng đọc tình huống, bọc lót và chơi bóng đầu óc.

Văn Cường (trái) là hình mẫu cho lứa kế cận ẢNH: DUY ANH

Từ chỗ đón "chuyến tàu cuối" đến sân chơi TNSV THACO cup 2026, Văn Cường vươn lên thành trụ cột. Văn Cường đá trọn vẹn 9/10 trận cho Trường ĐH Thủy lợi ở giải trong nước lẫn quốc tế, chỉ nghỉ duy nhất 1 trận thủ tục vòng bảng quốc tế mà HLV Vũ Văn Trung vốn dĩ chủ đích cho đội B vào thử sức.

Hay Dương Phú Mạnh, thủ môn cũng lần đầu dự TNSV THACO cup 2026 và đoạt danh hiệu người gác đền xuất sắc nhất, là ví dụ. Trong tay ông Vũ Văn Trung là thế hệ tiếp nối với tiềm năng không kém đàn anh, như Văn Cường, Phú Mạnh, Phan Nam, Văn Nam, Thanh Bình, Việt Anh.

Nhiều năm qua, lứa Hoàng Danh, Đức Hoan đã khẳng định giá trị và luôn có suất đá chính. Để khi sân khấu được trả lại vào ngày đàn anh rời đi, lớp kế cận của Trường ĐH Thủy lợi sẽ có cơ hội chứng tỏ mình.

Lứa kế cận đá hay thế nào, hãy nhìn trận gặp Trường ĐH Svay Rieng để thấy. Bằng đội hình phụ, Trường ĐH Thủy lợi đã thắng giòn giã 3-0.

"Mấu chốt của đội Trường ĐH Thủy lợi nằm ở ý chí kế thừa, kết nối giữa các thế hệ. Chúng tôi luôn làm mới lực lượng, truyền ngọn lửa cho các em. Bản sắc và truyền thống Trường ĐH Thủy lợi giúp các cầu thủ trẻ hiểu rằng mình cần phải làm gì khi khoác lên mình màu áo đỏ", HLV Vũ Văn Trung khẳng định.

Mùa tới, Trường ĐH Thủy lợi sẽ trở lại với diện mạo mới, tươi trẻ hơn và không kém phần bản lĩnh.