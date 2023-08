Trường ĐH tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức

Để đảm bảo công tác tuyển sinh ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2023 diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các ĐH, học viện, trường ĐH, trường sĩ quan có đào tạo trình độ ĐH và trường CĐ tuyển sinh ngành giáo dục mầm non nghiêm túc thực hiện quy chế tuyển sinh hiện hành, cùng các văn bản hướng dẫn của Bộ.



Đặc biệt, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường rà soát lại đề án tuyển sinh, thông tin đăng ký xét tuyển, đảm bảo các thông tin như chỉ tiêu, ngành, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, bài thi, môn thi được nhân hệ số khi xét tuyển, tiêu chí phụ, các phương thức, điều kiện xét tuyển bổ sung nếu có... phải chính xác với cơ sở dữ liệu đã khai báo trong hệ thống nghiệp vụ thi và tuyển sinh.

Trước 17 giờ ngày 22.8, các trường ĐH sẽ công bố điểm trúng tuyển N.D

Đồng thời, nhà trường cập nhật chính xác, đầy đủ danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trúng tuyển theo xét tuyển thẳng, hoặc đạt điều kiện sơ tuyển lên hệ thống.

Trong trường hợp trường mở thêm ngành và điều chỉnh chỉ tiêu cho ngành mới mở, hoặc lượng thí sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu dự kiến một số ngành nên cần điều chỉnh chỉ tiêu dư cho các ngành gần trong nhóm ngành... thì phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu tiếp tục rà soát danh sách thí sinh đã thông báo đủ điều kiện trúng tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển như đã thông báo, các trường phải kịp thời thông báo cho thí sinh biết và có phương án hỗ trợ.

Năm 2023, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo ngành. Vì vậy, với các trường có sử dụng phần mềm riêng để xét tuyển và sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển thì Bộ GD-ĐT yêu cầu phần mềm phải xét tuyển tất các phương thức, tổ hợp cho thí sinh theo đúng đề án tuyển sinh đã công bố.

Theo Bộ GD-ĐT, những trường tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành, nhóm ngành đào tạo của trường mình.

Nếu xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đã đăng ký thì trường và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đặc biệt, các cơ sở đào tạo phải triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định về danh sách trúng tuyển. Theo đó, danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào trường là danh sách thí sinh được hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại trường sau khi lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 20.8. Các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.