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    Trường ĐH Y dược Cần Thơ trao học bổng gần 23,8 tỉ đồng cho sinh viên

    Đình Tuyển
    Đình Tuyển

    Trường ĐH Y dược Cần Thơ vừa cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2026-2027 cho các sinh viên với tổng kinh phí gần 23,8 tỉ đồng.

    Ngày 12.11, theo thông tin từ Trường ĐH Y dược Cần Thơ, trường vừa tổ chức trao khen thưởng năm học 2025-2026 và học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2026-2027 cho sinh viên và các tập thể lớp có thành tích nổi bật.

    Theo đó, trường đã cấp học bổng cho 1.144 sinh viên với tổng kinh phí gần 23,8 tỉ đồng; trong đó, hơn một nửa số sinh viên nhận học bổng đạt loại xuất sắc (612 sinh viên), 393 sinh viên đạt loại giỏi và 139 sinh viên đạt loại khá.

    Trường ĐH Y dược Cần Thơ trao học bổng gần 23,8 tỉ đồng cho sinh viên - Ảnh 1.

    Lãnh đạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ trao học bổng và khen thưởng cho các sinh viên

    ẢNH: TRANG ĐỖ

    Tính theo ngành đào tạo, y khoa có số sinh viên nhận học bổng nhiều nhất với 585 em với tổng kinh phí được nhận hơn 13,63 tỉ đồng. Xếp thứ nhì là ngành răng hàm mặt có 104 sinh viên nhận học bổng với kinh phí hơn 2,1 tỉ đồng. Ngành y học cổ truyền có 96 sinh viên, kinh phí hơn 1,77 tỉ đồng. Ngành dược học có 93 sinh viên, kinh phí hơn 2,06 tỉ đồng. Ngành y học dự phòng có 70 sinh viên, kinh phí gần 1,26 tỉ đồng…

    Cùng dịp này, Trường ĐH Y dược Cần Thơ đã công bố kết quả khen thưởng năm học 2025-2026 với 2.690 sinh viên được khen thưởng, gồm 614 em đạt danh hiệu xuất sắc và 2.076 em đạt danh hiệu giỏi. Mỗi sinh viên xuất sắc được thưởng 1,2 triệu đồng, mỗi sinh viên giỏi được thưởng 700.000 đồng; tổng kinh phí khen thưởng cá nhân là 2,19 tỉ đồng. Ngoài ta, trường cũng chi 96 triệu đồng khen thưởng 15 tập thể lớp xuất sắc.

    Năm học 2026-2027, tổng số học viên, sinh viên của Trường ĐH Y dược Cần Thơ là 18.500 người. Năm 2026, trường tuyển sinh 2.700 chỉ tiêu đại học chính quy và liên thông, có 3.216 học viên sau đại học trúng tuyển. 

    Theo Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trường ĐH Y dược Cần Thơ nằm trong danh sách 5 trường đại học được xây dựng đề án đầu tư phát triển thành trường trọng điểm. Hiện nay trường đã hoàn thiện dự thảo đề án phát triển thành trường đại học trọng điểm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, trình Bộ Y tế vào tháng 10.2026.


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