Trường ĐH Y dược TP.HCM lưu ý về ‘điểm thi cao hơn điểm chuẩn vẫn không đậu’

PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM giải đáp băn khoăn về tuyển sinh HÀ ÁNH

Vì sao chỉ tăng chỉ tiêu 2 ngành y khoa và răng-hàm-mặt?

PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết phương thức tuyển sinh của trường có một số điểm mới thí sinh cần lưu ý. Năm nay trường mở rộng số ngành có xét tuyển bằng tổ hợp A00 (toán, lý, hoá) bên cạnh tổ hợp truyền thống B00 (toán, hoá, sinh). Theo đó, trừ 3 ngành chỉ sử dụng tổ hợp B00 (y khoa, răng-hàm-mặt và y học cổ truyền), thì các ngành còn lại sử dụng đồng thời 2 tổ hợp A00 và B00.

Tất cả các ngành có thêm phương thức xét tuyển theo hình thức kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Riêng ngành y khoa, răng-hàm-mặt có thêm phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi SAT (Scholastic Aptitude Test). Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để tuyển sinh.

Về chỉ tiêu xét tuyển, PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi cho biết nhóm có chứng chỉ IELTS năm 2024 là 40%, riêng nhóm có kết quả SAT là 5%. Trong trường hợp phương thức 2, phương thức 3, phương thức 4 và phương thức 5 không tuyển đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu còn lại của các phương thức này sẽ được cộng dồn vào chỉ tiêu của phương thức 1.

"Năm nay, ngành y khoa tăng từ 400 lên 420, răng – hàm – mặt từ 120 lên 126 so với năm ngoái. Lý do tăng chỉ tiêu 2 ngành này là do trường bổ sung phương thức xét tuyển mới, chỉ tiêu tăng được sử dụng để xét tuyển cho phương thức mới và không xáo trộn, đảm bảo quyền lợi với thí sinh tham gia các phương thức tuyển sinh đã có từ năm trước", ông Khôi giải thích thêm.

Cách xét điểm kỳ thi SAT ra sao?

Thông tin thêm về phương thức tuyển sinh mới lần đầu được áp dụng năm nay, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM cho biết trường chỉ xét tuyển những thí sinh có kết quả SAT từ 1.340 điểm trở lên. Thời hạn chứng chỉ SAT còn hiệu lực 2 năm tính đến ngày hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển.

Điều kiện cần để xét tuyển cụ thể gồm: Thí sinh tốt nghiệp THPT và kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi toán, hoá, sinh và điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y dược TP.HCM quy định.

Về nguyên tắc xét tuyển, PGS Khôi cho biết điểm xét tuyển chính là điểm SAT. Danh sách thí sinh trúng tuyển được chọn theo điểm xét tuyển, tuần tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, trường ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn.

Giải đáp băn khoăn của một phụ huynh, PGS Nguyễn Ngọc Khôi cho biết: "Phương thức xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi SAT là một phương thức xét tuyển sớm. Trường sẽ công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phương thức này nhưng thí sinh cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng chung của Bộ GD-ĐT. Nếu không đăng ký, thí sinh coi như bỏ qua quyền trúng tuyển chính thức và chỉ tiêu này được sử dụng để xét thí sinh khác".

PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi còn đặc biệt lưu ý thí sinh khi đặt nguyện vọng trên hệ thống đăng ký của Bộ GD-ĐT. Chia sẻ với học sinh, ông cho biết từng có thí sinh dù điểm thi bằng điểm chuẩn nhưng vẫn không thể nhập học tại Trường ĐH Y dược TP.HCM. Lý do là khi đăng ký nguyện vọng thí sinh này đặt nguyện vọng 1 vào trường 1 trường khác và Trường ĐH Y dược TP.HCM được đặt ở nguyện vọng 2. Khi xét theo thứ tự ưu tiên, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường khác dù ngành đó lấy điểm chuẩn thấp hơn ngành ở nguyện vọng 2.

Một phụ huynh đặt câu hỏi trong buổi trao đổi HÀ ÁNH

5 phương thức tuyển sinh độc lập

Năm 2024, trường xét tuyển theo 5 phương thức độc lập nhau. Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với tất cả các ngành đào tạo). Thí sinh đạt IELTS Academic 6.0 trở lên đăng ký xét tuyển vào các ngành: y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền, răng-hàm-mặt. Thí sinh đạt IELTS Academic 5.0 trở lên đăng ký xét tuyển vào các ngành còn lại. Đơn vị cấp chứng chỉ IELTS gồm: British Council (BC), International Development Program (IDP).

Phương thức 3: Xét tuyển kết quả kỳ thi SAT (Scholastic Aptitude Test) đối với ngành y khoa và răng-hàm-mặt. Phương thức 4 : Xét tuyển thẳng theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2024 của Bộ GD-ĐT. Phương thức 5: Phương thức này áp dụng cho học sinh dự bị ĐH từ Trường Dự bị ĐH TP. HCM, Trường Dự bị ĐH dân tộc trung ương Nha Trang.

Riêng phương thức 2, PGS Khôi lưu ý, điểm xét tuyển dựa trên điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 (cộng điểm ưu tiên nếu có). Tuy nhiên, tham gia phương thức này thí sinh cần đạt điều kiện sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh của từng ngành theo quy định trên. "Điểm trúng tuyển của các thí sinh ở phương thức 2 không được thấp hơn điểm trúng tuyển ở phương thức 1 trong cùng 1 ngành là 2 điểm", PGS Khôi cho hay.