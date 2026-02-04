Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Y dược TP.HCM tuyển sinh ngành mới theo 3 phương thức năm 2026

Hà Ánh
Hà Ánh
04/02/2026 11:46 GMT+7

Bên cạnh ngành tâm lý học định hướng lâm sàng, Trường ĐH Y dược TP.HCM tuyển sinh thêm ngành công nghệ dược phẩm trong năm 2026.

Trường ĐH Y dược TP.HCM tuyển sinh ngành mới theo 3 phương thức năm 2026 - Ảnh 1.

Trường Dược (Trường ĐH Y dược TP.HCM) thí điểm đào tạo ngành mới công nghệ dược phẩm trình độ ĐH từ năm 2026

ảnh: hà ánh

Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo ngành thí điểm công nghệ dược phẩm trình độ ĐH từ năm 2026. Đây là ngành mới thứ 2 trường đưa vào tuyển sinh trong năm nay.

Đây là ngành học thứ 3 được phát triển bởi Trường Dược (Trường ĐH Y dược TP.HCM) để đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực dược tại Việt Nam. Trước đó, trường này đã đào tạo 2 ngành gồm: dược sĩ đại học (từ năm 1947) và cử nhân hóa dược (từ năm 2024).

Điểm nổi bật của chương trình cử nhân công nghệ dược phẩm là tập trung phát triển năng lực công nghệ cốt lõi, gồm: công nghệ bào chế, thiết kế và vận hành quy trình sản xuất, kiểm soát và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, cùng năng lực tham gia nghiên cứu phát triển thuốc. Sinh viên không chỉ được học tập trong phòng thí nghiệm, trên hệ thống pilot mô phỏng dây chuyền sản xuất mà còn được học tập thực tế ngay tại nhà máy sản xuất dược phẩm.

Ngành học này phù hợp với những học sinh yêu thích khoa học ứng dụng, đam mê công nghệ, phòng thí nghiệm và máy móc; Người học mong muốn theo đuổi ngành dược theo hướng kỹ thuật, sản xuất và nghiên cứu phát triển. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tiếp tục có cơ hội học liên thông ngành dược học hoặc học sau ĐH chuyên ngành công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc để phát triển chuyên môn.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho biết ngành mới này dự kiến tuyển sinh theo 3 tổ hợp toán-hóa-sinh (B00); toán-hóa-lý (A00); toán-hóa-Anh (D07). Các phương thức tuyển sinh dự kiến gồm: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; Xét tuyển thẳng cho thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đối với các môn toán, hóa học, vật lý và sinh học.

Trước đó, Trường ĐH Y dược TP.HCM thông báo về việc mở ngành đào tạo tâm lý học trình độ ĐH theo định hướng lâm sàng, tuyển sinh trong năm 2026, dự kiến xét theo tổ hợp môn xã hội. Như vậy, công nghệ dược phẩm là ngành mới thứ 2 được tuyển sinh trong năm 2026 tại trường ĐH này.

Năm 2025, Trường ĐH Y dược TP.HCM đào tạo bậc ĐH 15 ngành chính quy gồm: y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền, răng-hàm-mặt, dược học, hóa dược, điều dưỡng, điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật phục hình răng, dinh dưỡng, y tế công cộng.

Trường ĐH Y dược TP.HCM mở ngành tâm lý học, tuyển sinh tổ hợp môn xã hội

Trường ĐH Y dược TP.HCM mở ngành tâm lý học, tuyển sinh tổ hợp môn xã hội

Năm 2026, Trường ĐH Y dược TP.HCM tuyển sinh mới ngành tâm lý học và dự kiến xét tuyển căn cứ tổ hợp môn xã hội.

