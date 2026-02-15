Trường Giang có tham vọng trăm tỉ?

Nhà ba tôi một phòng đánh dấu màn tái xuất điện ảnh sau 5 năm của Trường Giang. Ở dự án lần này, anh đảm nhận cùng lúc ba vai trò: nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính. Bộ phim khai thác câu chuyện gia đình giàu cảm xúc, đan xen những mảng miếng hài hước duyên dáng đặc trưng, phù hợp không khí ngày xuân.

Trước sự quan tâm lớn của truyền thông và khán giả tại buổi ra mắt phim, đạo diễn Trường Giang cùng dàn diễn viên nhiều lần không giấu được xúc động. Ông xã Nhã Phương cũng tiết lộ mong muốn tạo nên một kỷ niệm đặc biệt với những người anh em thân thiết từ chương trình 2 ngày 1 đêm. Nam đạo diễn cho biết anh đã cố gắng sắp xếp để đủ 5 “mảnh ghép” xuất hiện trong phim, mỗi người mang một màu sắc riêng. Dù cho rằng ai làm phim mà chẳng muốn doanh thu cao, con số tốt nhưng Trường Giang hơn hết vẫn kỳ vọng nhiều ở chất lượng.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương tại buổi ra mắt Nhà ba tôi một phòng ẢNH: ĐPCC

Trong phim, danh hài xứ Quảng mang đến hình ảnh người cha đơn thân với lối thể hiện nội tâm tiết chế khác so với những vai diễn trước đây. Bộ đôi trẻ Anh Tú Atus và Đoàn Minh Anh mang đến màu sắc tươi sáng cho câu chuyện. Về tổng thể thị trường phim tết 2026, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang lựa chọn đề tài gần gũi hơn với không khí sum vầy ngày đầu năm, khai thác câu chuyện cha - con trong không gian sống chật hẹp, từ mâu thuẫn thế hệ đến hành trình thấu hiểu và hàn gắn. Màu sắc gia đình, cảm xúc và yếu tố chữa lành được xem là lợi thế của phim khi hướng đến nhóm khán giả đại chúng - đặc biệt là các gia đình ra rạp đi xem phim dịp tết.