Trường Giang khuyên Đình Bắc 'bớt đi sự kiện': Showbiz có hoàn toàn là 'kẻ thù'?

Lời khuyên “bớt đi sự kiện” của Trường Giang dành cho Đình Bắc đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều Ảnh: BTC

Như Thanh Niên thông tin, tại một sự kiện trao giải diễn ra hôm 7.2, nghệ sĩ Trường Giang có cuộc trò chuyện ngắn với cầu thủ Đình Bắc. Trong đó, Trường Giang khuyên cầu thủ trẻ nên hạn chế tham dự các sự kiện giải trí để tập trung hơn cho chuyên môn.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng và bạn đọc (BĐ). Không ít người đồng tình, cho rằng lời khuyên xuất phát từ sự chân thành của một người đi trước. Nhưng cũng có ý kiến băn khoăn về bối cảnh phát ngôn, khi cuộc trò chuyện diễn ra trước đông người và ống kính máy quay.

Ánh đèn sân khấu và áp lực vô hình

Phần lớn BĐ Thanh Niên cho rằng, trong bóng đá chuyên nghiệp, sự tập trung gần như là điều kiện tiên quyết. Với không ít BĐ, showbiz, nơi vận hành bằng lịch trình dày đặc, ánh đèn sân khấu và sự chú ý liên tục, tiềm ẩn nguy cơ làm xao nhãng guồng quay tập luyện khắt khe của cầu thủ.

"Bóng đá đỉnh cao không cho phép sự lơ là, dù chỉ một chút. Khi lịch sinh hoạt bị đảo lộn vì sự kiện, quảng cáo, hiệu suất trên sân rất khó giữ ổn định", BĐ Minh Quân nhận xét. Theo BĐ này, một cầu thủ cần kỷ luật gần như "quân đội": ngủ sớm, ăn uống khoa học, tập luyện đều đặn, những điều vốn không tương thích với nhịp sống về đêm của giới giải trí.

Một số ý kiến khác nhấn mạnh đến áp lực dư luận. Khi cầu thủ bước sang "địa hạt" showbiz, họ không còn được nhìn nhận đơn thuần như một vận động viên. "Lúc đá hay thì được tung hô như ngôi sao, nhưng khi phong độ giảm sút, sự chỉ trích sẽ đến từ cả hai phía: sân cỏ lẫn giải trí", BĐ Hoàng Nam bày tỏ. Theo BĐ này, búa rìu dư luận từ showbiz thường cảm tính hơn, nặng nề hơn và dễ đẩy cầu thủ trẻ vào trạng thái căng thẳng tâm lý.

Không ít ý kiến cũng lo ngại về "cạm bẫy hào quang". Với những gương mặt mới, sự nổi tiếng đến quá sớm có thể tạo ra cảm giác thành công trước khi nền tảng chuyên môn thực sự đủ dày. "Khi chưa có danh hiệu lớn mà đã được săn đón như người của showbiz, rất dễ sinh ra ảo tưởng về vị thế", BĐ Phương Anh nhận định. Theo BĐ này, lời khuyên của Trường Giang giống như một "cảnh báo sớm", nhắc nhở rằng độ tuổi này là lúc đôi chân dễ rời xa mặt đất nhất.

Đáng chú ý, việc lời khuyên ấy đến từ một người "trong ruột" showbiz lại càng khiến nhiều BĐ suy ngẫm. "Chính người làm giải trí hiểu rõ nhất mặt trái của hào quang. Khi họ khuyên nên giữ khoảng cách, điều đó cho thấy showbiz không hề dễ dãi như vẻ ngoài", BĐ Quốc Tuấn ý kiến.

Showbiz không xấu, bản lĩnh mới quan trọng

Tuy nhiên, không phải tất cả ý kiến đều nhìn showbiz bằng lăng kính tiêu cực. Một bộ phận BĐ cho rằng, vấn đề không nằm ở showbiz, mà ở cách cầu thủ quản lý bản thân.

Nhìn ra thế giới, nhiều BĐ dẫn chứng những ngôi sao như David Beckham hay Cristiano Ronaldo, những người kết hợp rất thành công giữa bóng đá và giải trí để xây dựng thương hiệu cá nhân. "Điểm chung của họ là thành công trên sân cỏ luôn đi trước. Showbiz chỉ đến khi vị thế chuyên môn đã được khẳng định", BĐ Hải Long phân tích.

Một số ý kiến cho rằng, nếu được quản lý bài bản, hình ảnh showbiz còn giúp cầu thủ có thêm nguồn thu nhập hợp pháp, cải thiện điều kiện tập luyện, chăm sóc sức khỏe và kéo dài sự nghiệp. "Không thể yêu cầu cầu thủ thời nay chỉ biết đá bóng mà tách rời truyền thông. Vấn đề là phải có ê-kíp chuyên nghiệp và kỷ luật thép", BĐ Thu Hà nêu quan điểm.

Bên cạnh đúng - sai của lời khuyên, nhiều BĐ lại tập trung vào bối cảnh phát ngôn. Việc góp ý diễn ra ngay tại sự kiện đông người, trước ống kính máy quay, khiến không ít người băn khoăn. "Lời khuyên có thể chân thành, nhưng nói công khai dễ tạo áp lực tâm lý cho cầu thủ trẻ", BĐ Minh Khôi nhận xét. Theo anh, những góp ý mang tính định hướng nếu được chia sẻ riêng tư có thể phát huy hiệu quả tích cực hơn.

Câu chuyện Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện" không đơn thuần là tranh luận ai đúng, ai sai. Nó phản ánh mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa thể thao và giải trí trong xã hội hiện đại. Lời khuyên có thể là cần thiết, nhưng sau cùng, con đường đi như thế nào vẫn phụ thuộc vào bản lĩnh, sự tỉnh táo và lựa chọn của chính Đình Bắc, người được yêu mến trước hết vì những gì thể hiện trên sân cỏ, chứ không phải dưới ánh đèn thảm đỏ.