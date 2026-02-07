Trương Hinh Dư nhập viện sau khi giảm cân quá đà

Là một trong những biểu tượng nhan sắc gây nhiều tranh cãi của làng giải trí Hoa ngữ và được xem là đối thủ của Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư từng gây chú ý vào cuối năm 2025 khi xuất hiện trên thảm đỏ Elle trong bộ váy nặng tới 12,5 kg. Thời điểm đó, nữ diễn viên ghi điểm với diện mạo rạng rỡ, được khen ngợi bởi vẻ đẹp như nữ thần.

Tuy nhiên, Trương Hinh Dư thừa nhận để duy trì vóc dáng mảnh mai, cô đã phải đánh đổi rất nhiều. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng chỉ có bản thân cô mới hiểu hết những hy sinh đã trải qua để đạt được hình thể như mong muốn.

Sức khỏe sa sút vì áp lực ngoại hình trên sân khấu

Gần đây, nỗ lực giảm cân của Trương Hinh Dư được cho là đã vượt quá giới hạn an toàn. Theo truyền thông Trung Quốc, cô phải nhập viện qua đêm và buộc phải hủy một số hoạt động quan trọng vì tình trạng sức khỏe suy giảm. Người hâm mộ không khỏi lo lắng khi thấy nữ diễn viên xuất hiện với thân hình gầy gò hơn hẳn và gương mặt mệt mỏi.

Trương Hinh Dư phải nhập viện sau thời gian dài giảm cân cực đoan Ảnh: Weibo Trương Hinh Dư

Chia sẻ về tình trạng của mình, Trương Hinh Dư cho biết trước đây cô nặng khoảng 53 đến 55 kg và vẫn duy trì sức khỏe tốt dù trông có phần đầy đặn hơn khi lên hình. Cô nói rằng ở thời điểm đó, bản thân hiếm khi ốm đau và luôn cảm thấy thể lực dồi dào. Tuy nhiên, sau khi chỉ còn 45 kg, nữ diễn viên bắt đầu suy nhược, thường xuyên bị sốt và mệt mỏi kéo dài.

Mỹ nhân 38 tuổi cho biết sức khỏe suy giảm sau khi giảm khoảng 10 kg Ảnh: Weibo Trương Hinh Dư

Theo trang QQ, Trương Hinh Dư đã dành nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho buổi công diễn toàn cầu của vở kịch Giang Nam Thập Nhị Tụ. Áp lực thể hiện hình ảnh đẹp trên sân khấu được cho là động lực khiến cô quyết tâm giảm cân, song kết quả lại phản tác dụng. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây có thể là lời cảnh tỉnh để nữ diễn viên đặt sức khỏe lên trên những tiêu chuẩn hình thể khắt khe.

Áp lực ngoại hình khi biểu diễn trên sân khấu được cho là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút về sức khỏe của ngôi sao phim Hạnh phúc trong tầm tay Ảnh: Weibo Trương Hinh Dư

Trương Hinh Dư từ lâu được xem là một trong những nữ diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật của làng giải trí Trung Quốc. Dù chưa thực sự đạt được vị thế ngôi sao hạng A, nhưng cô vẫn để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm đình đám như Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp và Võ Mỵ Nương truyền kỳ.

Ngoại hình gầy gò của Trương Hinh Dư khiến người hâm mộ hoảng sợ Ảnh: Weibo Trương Hinh Dư

Bên cạnh sự nghiệp, Trương Hinh Dư cũng thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì đời sống tình cảm phức tạp, đặc biệt là mối quan hệ liên quan đến Lý Thần và Phạm Băng Băng. Dù không có địa vị ngang bằng trong ngành, cô từng công khai đối đầu với Phạm Băng Băng vào thời điểm nữ diễn viên này đang ở đỉnh cao sự nghiệp, qua đó đối mặt với nhiều áp lực.

Tháng 10.2025, Trương Hinh Dư khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện đầy lộng lẫy với "bộ cánh" nặng hơn 12,5 kg tại một sự kiện Ảnh: Weibo Trương Hinh Dư

Sau những tổn thương tình cảm, Trương Hinh Dư từng chia sẻ rằng cô nghĩ bản thân sẽ sống cô độc suốt đời. Tuy nhiên, cuộc sống của nữ diễn viên đã rẽ sang hướng khác khi cô gặp chồng hiện tại là Hà Tiệp - một sĩ quan đặc nhiệm chống khủng bố, trong một chương trình truyền hình thực tế. Cặp đôi kết hôn vào năm 2018 và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ nhờ cuộc hôn nhân ổn định và hạnh phúc.