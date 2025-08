'Trường học xanh' bắt đầu từ công tắc nhỏ

Trong khi trái đất đang oằn mình gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, các nguồn năng lượng dần cạn kiệt và những con số thống kê trở nên khô khốc, thì ở một góc nhỏ tại Tây Nguyên, "trường học xanh" tiểu học Nguyễn Trãi vẫn lặng lẽ thắp lên ánh sáng của ý thức và hành động tiết kiệm điện.

Buổi sinh hoạt ngoại khóa về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả của Trường tiểu học Nguyễn Trãi Ảnh: TGCC

Các em học sinh chăm chú lắng nghe bạn học trao đổi trên diễn đàn "Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả", trong không gian xanh mướt của cây cối trong trường Ảnh: TGCC

Phong trào: "Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả" không chỉ được treo trên bảng tin, mà là hơi thở thường nhật, là câu chuyện mỗi ngày của thầy cô và học trò nơi đây. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, việc giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm điện là một trong những hoạt động xuyên suốt, gắn liền với việc dạy và học. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng quy chế, quy định, phân công rõ ràng cho từng thành viên về việc sử dụng điện.

Truyền tải thông điệp tiết kiệm điện một cách sinh động, dễ hiểu

Mỗi lớp học đều tự giác phân công trực điện. Các em là những "dũng sĩ gác điện tí hon" được giao nhiệm vụ cụ thể: bạn nào là người tắt quạt, tắt điện sau mỗi buổi học; bạn nào quản lý việc sử dụng điện hợp lý, đúng nhu cầu.

Lớp 5D còn thể hiện tinh thần sáng tạo bằng cách thiết kế một sơ đồ mang tên "Hành trình tiết kiệm điện", treo ngay tại góc tuyên truyền của lớp. Trên sơ đồ, các em ghi lại những việc làm tốt, những ý kiến hay về cách sử dụng điện sao cho hợp lý; cũng có thể là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, những chia sẻ chân thành, hay đôi khi là lời khen ngợi từ cô giáo dành cho những hành động tích cực.

Thỉnh thoảng, cô giáo sẽ biểu dương các em học sinh tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào bằng lời khen trước lớp, hoặc những món quà nhỏ ý nghĩa. Chính những điều ấy đang từng ngày vun đắp thói quen tốt, giúp các em hình thành ý thức tiết kiệm điện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhân viên y tế hướng dẫn sơ cứu tai nạn điện giật cho các bạn nhỏ Ảnh: TGCC

Toàn trường còn ra sức hưởng ứng các phong trào tiết kiệm điện như "Giờ trái đất", "Tiết kiệm năng lượng",… Chủ động thực hiện phong trào "5 phút tắt điện" trong giờ sinh hoạt lớp hằng tuần. Ngoài ra, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa sôi nổi dưới hình thức sân khấu hóa, diễn đàn, vẽ tranh, nhằm truyền tải thông điệp tiết kiệm điện một cách sinh động, dễ hiểu, thu hút các em học sinh và lan tỏa ra cộng đồng.

Song song với việc tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả, Ban giám hiệu luôn chú trọng kiểm tra, bảo trì hệ thống điện thường xuyên và định kỳ. Các ổ cắm, công tắc được đặt vị trí xa khu vui chơi và tầm tay với của học sinh nhỏ. Thường xuyên thay thế những thiết bị điện đã cũ bằng những thiết bị mới an toàn. Giáo viên chủ nhiệm lồng ghép nội dung hướng dẫn sử dụng điện an toàn vào các tiết học kỹ năng sống. Nhân viên y tế hướng dẫn các em cách sơ cứu khi không may bị điện giật…

Nhà trường cũng tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên bằng các thiết kế phòng học có nhiều cửa sổ và rèm tự điều chỉnh. Nhờ đó, không chỉ tiết kiệm được điện năng mà học sinh còn cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và thoải mái khi học tập.

Và cứ thế, mỗi ngày ngôi "trường học xanh" tiểu học Nguyễn Trãi vẫn âm thầm góp phần bảo vệ nguồn năng lượng điện quý giá. Một chiếc quạt được tắt ngay khi không dùng đến; một bóng đèn vụt tắt khi ánh nắng vừa kịp tràn qua cửa lớp; một lời nói nhẹ nhàng nhắc nhau sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy hằng ngày, hằng giờ, vẫn đang được vun trồng bằng trái tim nhiệt thành của các thầy cô giáo và các em học sinh tại trường.