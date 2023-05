Trường mầm non đầu tư gần 7 tỉ đồng rồi bỏ không

V Ị TRÍ ĐẸP NHƯNG KHÔNG TỔ CHỨC BẾP ĂN BÁN TRÚ

Để đủ tiêu chí xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và giãn áp lực số lượng học sinh (HS) mầm non quá đông tại cơ sở chính (cơ sở 1), năm 2019, Trường mầm non Hải Nhân cơ sở 2 (tại thôn Nhân Sơn, xã Hải Nhân) được đầu tư, xây dựng với tổng vốn 6,8 tỉ đồng, hoàn thành năm 2019, do UBND xã Hải Nhân làm chủ đầu tư. Quy mô trường gồm khu nhà 2 tầng 6 phòng học, nhà hiệu bộ.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, ngôi trường được xây dựng trên trục đường chính của xã, vị trí sát cánh đồng nên khá thoáng và rộng rãi. Hơn nữa, vị trí trường gần với nhà dân các thôn Sơn Hậu, Xuân Sơn, Nhân Sơn, và một phần thôn Văn Nhân (xã Hải Nhân), giúp phụ huynh thuận tiện hơn khi đưa đón con.

Trường mầm non Hải Nhân cơ sở 2 đang bỏ không, gây lãng phí MINH HẢI

Đến đầu năm 2020, chính quyền địa phương và Trường mầm non Hải Nhân cơ sở 2 đã tổ chức dạy học cho hơn 70 HS của 4 thôn trên, nhưng chỉ tổ chức dạy được vài tháng thì phụ huynh không đồng ý cho con học nữa, vì bàn ghế cũ, thiếu thốn, và quan trọng là trường không tổ chức ăn bán trú. Do đó, chính quyền địa phương lại phải đưa hơn 70 HS về cơ sở chính để học và bỏ không ngôi trường này, dù mới xây dựng khang trang. Sau đó, ngôi trường này được sử dụng làm cơ sở cách ly tập trung dịch Covid-19 giai đoạn 2020 đến tháng 10.2022. Khi không còn làm cơ sở cách ly, trường bỏ không từ tháng 10.2022 đến nay. Hiện tại, ngôi trường đã hoàn chỉnh, song trong thời gian dài không sử dụng, nên một số hạng mục như gạch lát nền tầng 2 một số điểm bị bong tróc; sơn tường và sơn lan can hành lang một số điểm đã hư hỏng…

"Trường xây dựng ở vị trí khá thuận tiện về khoảng cách, cũng tiện đường đi cho người dân. Nhưng khi đưa con cháu đến học thì không được ăn bán trú, nên chúng tôi đề nghị chuyển về địa điểm chính để học. Cũng là con em trong xã, nhưng chỗ thì được ăn nghỉ bán trú, chỗ lại phải về nhà nên rất bất tiện", một phụ huynh cho hay.

Gạch lát nền tầng 2 của Trường mầm non Hải Nhân cơ sở 2 bị bong tróc MINH HẢI

C HUYỂN CÔNG NĂNG

Ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hải Nhân, thừa nhận việc xây dựng Trường mầm non Hải Nhân cơ sở 2 là để đủ điều kiện xây dựng trường chuẩn quốc gia, đồng thời nhằm giãn áp lực số lượng HS cho cơ sở chính. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, do cơ sở vật chất của lớp học như bàn ghế, đồ dùng để tổ chức ăn bán trú không có, không tổ chức ăn bán trú được nên phụ huynh không đồng ý cho con em đến học.

"Đầu năm 2020, khi tổ chức học chỉ có hơn 70 cháu, trong khi điểm trường đó có 6 phòng học, đủ đáp ứng cho hơn 200 cháu. Học được thời gian ngắn thì sử dụng làm khu cách ly dịch Covid-19, và hiện đang bỏ không. Chúng tôi biết để không như thế là lãng phí, và đang cố gắng để đưa vào sử dụng. Ý kiến về việc tại sao cũng con em trong xã, nhưng chỗ thì được ăn bán trú ngủ nghỉ, chỗ lại không, phụ huynh nói như thế là đúng. Nên chúng tôi đành bố trí hiện nay tất cả trẻ mầm non đều học ở điểm chính", ông Thắng cho hay.

Cũng theo ông Thắng, để không tiếp tục gây lãng phí công trình gần 7 tỉ đồng, hơn 1 tháng trước, UBND xã Hải Nhân đã làm tờ trình và gửi UBND TX.Nghi Sơn, đề nghị được chuyển đổi công năng từ trường học sang làm trụ sở cho Hợp tác xã dịch vụ và một số đoàn thể của xã. Tuy nhiên, đến nay UBND TX.Nghi Sơn vẫn chưa có quyết định cuối cùng.