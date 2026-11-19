Công nghệ hỗ trợ trẻ trải nghiệm, bày tỏ cảm xúc

Năm học 2026 - 2027 đánh dấu bước phát triển của Trường mầm non Sơn Ca khi trường được công nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đây là nền tảng để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Trường mầm non Sơn Ca (P.An Đông, TP.HCM) đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo định hướng của trường, chất lượng giáo dục gắn với môi trường an toàn, hạnh phúc, nơi trẻ được yêu thương, tôn trọng và phát huy khả năng. Sự tin tưởng, đồng hành của phụ huynh là động lực để trường thực hiện mục tiêu phát triển.

Với sự quan tâm, đầu tư của UBND P.An Đông, trường đã hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, an toàn, thẩm mỹ và giàu trải nghiệm. Nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng thiết bị dạy học thông minh phù hợp lứa tuổi, đồng thời chú trọng phát triển năng lực đội ngũ giáo viên.

Trong hoạt động giáo dục, giáo viên đổi mới phương pháp, tiếp cận giáo dục cảm xúc thông qua trải nghiệm thực tế. Những câu chuyện, bài thơ, bài hát và kiến thức theo chủ đề được chuyển thành học liệu trực quan, sinh động với sự hỗ trợ của công nghệ. Qua tương tác, trẻ có cơ hội bộc lộ cảm xúc, tập thể hiện bằng lời nói, hành động phù hợp và hiểu cảm xúc của người khác.

Công nghệ còn giúp lưu giữ quá trình học tập, trưởng thành của trẻ. Những tấm thiệp, khung ảnh, cành hoa giấy hay tranh vẽ do trẻ thực hiện được kết nối với các đoạn phim ngắn qua mã QR riêng của mỗi bé. Khi xem sản phẩm, phụ huynh có thể cảm nhận tình cảm và sự tiến bộ của con.

Để phụ huynh cùng kiến tạo lớp học hạnh phúc

Một hướng đi được trường chú trọng là tăng cường kết nối nhà trường - gia đình - xã hội. Phụ huynh trực tiếp tham gia tổ chức hoạt động, đóng góp thế mạnh để làm phong phú trải nghiệm của trẻ.

Giáo viên đổi mới phương pháp, tiếp cận giáo dục cảm xúc thông qua trải nghiệm thực tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Thông qua phòng học thông minh và nền tảng trực tuyến, giáo viên tổ chức hoạt động "Gửi lời yêu thương". Ngay tại lớp, trẻ được nhìn thấy mẹ trên màn hình tương tác và gửi những lời chúc hồn nhiên. Công nghệ vì thế trở thành phương tiện kết nối cảm xúc giữa lớp học và gia đình.

Trong những ngày hội của trường, bữa sáng thường ngày được chuyển thành chương trình "Buffet sáng - Chào ngày mới" tại sân trường, kết hợp âm nhạc acoustic và trò chơi "Gia đình hiểu nhau". Điểm nhấn đặc biệt là sự tham gia của các ba mẹ, giúp gia đình cũng có thêm cơ hội hiểu hoạt động của trường, cùng giáo viên đồng hành với con.

Trên nền tảng đã đạt được, Trường mầm non Sơn Ca tiếp tục hướng tới môi trường giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập; xây dựng đội ngũ tâm huyết, trách nhiệm và không ngừng học hỏi. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui và mỗi hoạt động đều giúp trẻ học hỏi, trưởng thành.

Bà Dương Thị Giác Vũ, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca, chia sẻ: "Năm học 2026 - 2027 đánh dấu một bước phát triển quan trọng, mở ra một hành trình mới - hành trình xây dựng một ngôi trường nơi trẻ được yêu thương, tôn trọng, được khám phá và phát huy tiềm năng; giáo viên được sáng tạo và cống hiến; phụ huynh được tin tưởng và đồng hành".