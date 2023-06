Trường mầm non TP.HCM có giữ trẻ trong hè không?

Nhu cầu tìm chỗ giữ trẻ trong hè của phụ huynh TP.HCM rất cao THÚY HẰNG

Giữ trẻ trong hè phải đảm bảo an toàn

Trong văn bản số 2673 do bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT ký có hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức gửi trẻ, giữ trẻ trong hè.



Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn: "Tùy vào điều kiện thực tế, nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, sự tự nguyện đăng ký tham gia của giáo viên, các cơ sở giáo dục mầm non có thể tổ chức hoạt động hè từ ngày 15.6-15.8". Trong thời gian hè, cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cần đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của trẻ.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo đủ số lượng giáo viên/trẻ theo quy định. Nhà trường phải tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng như: tự phục vụ, hoạt động vui chơi, trải nghiệm, rèn luyện thể lực...

Đối với trẻ mới vào cơ sở giáo dục mầm non, nhà trường phải tạo điều kiện cho cha mẹ, người chăm sóc đưa trẻ vào làm quen với lớp, chế độ sinh hoạt. Cơ sở mầm non đồng thời hỗ trợ phụ huynh cập nhật thông tin của trẻ chuẩn bị vào lớp 1.

Cô giáo Trường mầm non Tuổi Thơ 7, Q.3, TP.HCM đang chơi cùng trẻ NHẬT THỊNH

Về công tác quản lý, Sở GD-ĐT yêu cầu các phòng GD-ĐT cần tiếp tục hướng dẫn cơ sở giáo dục mầm non độc lập thực hiện đầy đủ nghiêm túc quy định theo Thông tư số 49 năm 2021 về quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.

Trong dịp hè, cơ sở giáo dục mầm non phải tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè do Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT tổ chức theo quy định.

Trường mầm non tổ chức ngoại khóa cần rà soát hồ sơ pháp lý đơn vị liên kết

Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức hoạt động ngoại khóa cần rà soát hồ sơ pháp lý về giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động (lưu ý thời hạn), chương trình, hồ sơ nhân sự... của đơn vị liên kết.



Nhiều phụ huynh TP.HCM muốn gửi con bán trú trong các trường mầm non dịp hè để an tâm đi làm THÚY HẰNG

Sở GD-ĐT yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng bữa ăn của trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, bảo đảm cân đối, hợp lý về dinh dưỡng.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh cần phát huy sự giám sát của ban ngành, đoàn thể trong việc phát hiện các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập hoạt động không phép; hoạt động sai phép; có số trẻ vượt quy định, không đảm bảo điều kiện an toàn cho trẻ, không đảm bảo quy chế chuyên môn...