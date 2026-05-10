Trương Mạn Ngọc rời showbiz về làm nông, hút triệu fan trên mạng xã hội

Trương Mạn Ngọc kể chuyện làm nông

Trương Mạn Ngọc thu hoạch khoai môn tự trồng trong video mới đăng tải ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hơn nửa năm qua, Trương Mạn Ngọc tích cực hoạt động trên Xiaohongshu với nhiều video chia sẻ cuộc sống đời thường. Mỗi nội dung được sao phim Tâm trạng khi yêu đăng tải thu hút hàng trăm nghìn lượt xem đồng thời giúp minh tinh hút hơn 1,7 triệu người theo dõi chỉ sau vài tháng dùng mạng xã hội.

Mới đây nhất, Trương Mạn Ngọc đăng tải video với tiêu đề "Nông dân thành thị - Thu hoạch khoai môn". Nữ thần màn ảnh một thời xuất hiện trước ống kính với gương mặt mộc nhưng vẫn toát lên nét thanh tú, trang phục giản dị, khác hẳn với vẻ sang trọng, thần thái khi xuất hiện tại những sự kiện giải trí hào nhoáng. Trong quá trình thu hoạch, bà hăng hái tự mình làm mọi công đoạn và hào hứng nói về món khoai môn hầm sườn.

Nghệ sĩ 62 tuổi tìm được nhiều niềm vui nhờ công việc làm vườn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nghệ sĩ 62 tuổi thích thú khoe thành quả làm vườn và không quên giới thiệu về công việc yêu thích hiện tại. Ngôi sao kỳ cựu cho biết đã làm nông được hơn 7 năm nhưng mỗi lần trồng trọt, thu hoạch vẫn luôn cảm thấy rất háo hức. Diễn viên cũng nói về niềm vui lẫn nỗi vất vả khi làm nông dân: "Thông thường, để trồng những loại rau củ đến lúc được ăn, ít nhất cũng phải mất từ 3 đến 9 tháng. Trong khoảng thời gian đó, gần như ngày nào bạn cũng phải chăm sóc chúng. Cũng sẽ lo lắng đủ điều: đất quá khô, quá ẩm, trời quá nắng, không đủ sáng, gió quá lớn, mưa quá nhiều...".

Minh tinh phim Vượng giác ca môn tiếp tục: "Có lẽ chính vì vậy mà đến ngày thu hoạch, lúc nào tôi cũng mang theo tâm trạng đầy mong đợi. Có những lúc thành quả rất tốt, nhưng cũng có khi bị sâu bệnh phá hỏng hoàn toàn… Tuy vậy cũng không vì thế mà tôi từ bỏ. Bởi vì khi 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' đều thuận lợi, được ăn những thứ do chính tay mình trồng ra thì hương vị thật sự đặc biệt ngon". Ngôi sao đình đám một thời hạnh phúc với cuộc sống làm vườn, tự cung cấp những loại rau củ sạch, đảm bảo sức khỏe. "Quan trọng nhất là đồ mình tự trồng không có thuốc trừ sâu, hóa chất, vừa tươi ngon vừa tốt cho sức khỏe. Mỗi một miếng ăn đều mang lại cảm giác tự hào", bà thích thú.

Nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết chăm sóc khu vườn trên sân thượng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01, ngoài video làm nông, khu vườn riêng trên sân thượng biệt thự của Trương Mạn Ngọc cũng thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong video, có thể thấy không gian này vô cùng rộng rãi, thoáng đãng, được trang bị dụng cụ, hệ thống bồn chứa, tưới nước thuận tiện cho việc trồng nhiều loại hoa, rau củ.

Cuộc sống bình yên ở tuổi ngoài 60

Trương Mạn Ngọc tận hưởng cuộc sống bình yên ở miền quê nước Pháp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, Trương Mạn Ngọc cũng đăng nhiều video khoe cuộc sống làm nông trong trang trại riêng ở vùng ngoại ô Bordeaux của Pháp. Nữ diễn viên tận hưởng không khí trong lành, gọi cuộc sống ở vùng quê này rất giản đơn và bình lặng. Minh tinh dành nhiều thời gian cải tạo khu vườn, trồng nhiều loại cây, hoa, rau củ, nuôi gà lấy trứng, hái trái cây rừng…

Bà thấy khỏe mạnh, thư thái hơn khi được hòa mình với thiên nhiên, ăn uống mùa nào thức nấy, đảm bảo tự cung tự cấp, không cần bon chen. Diễn viên từng chia sẻ cuộc sống điền viên của mình ngập tràn niềm hy vọng, háo hức, mang đến nhiều hứng khởi khi được ở gần thiên nhiên, cảm nhận hơi thở của cây cối, tránh xa mọi phiền muộn.

Mingpao tiết lộ Trương Mạn Ngọc sống ở Hồng Kông lẫn châu Âu, thường xuyên qua lại giữa hai nơi. Sao phim Điềm mật mật làm những điều mình yêu thích: nấu ăn, đạp xe, chơi cùng thú cưng, làm vườn… Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, rời xa hào quang showbiz, nữ nghệ sĩ hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống độc thân, bình yên hiện tại.

Hơn nửa năm qua, minh tinh Hồng Kông đăng nhiều video chia sẻ cuộc sống đời thường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trương Mạn Ngọc ngừng đóng phim từ năm 2013 rồi chuyển hướng sang ca hát nhưng thất bại. Những năm qua, minh tinh sống kín tiếng, chỉ xuất hiện công khai một vài lần, hạn chế tiếp xúc với truyền thông.

Đến tháng 8.2025, ngôi sao kỳ cựu bắt đầu lập tài khoản Xiaohongshu, bày tỏ mong muốn được chia sẻ nhiều hơn với khán giả về cuộc sống riêng. "Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số hoạt động mới nhất, những điều vui nhộn, yêu thích của tôi. Đó cũng có thể là những thông tin hữu ích, những thứ gì đó đẹp đẽ, thú vị, đáng học hỏi, đáng nhắc đến từ lâu rồi. Đó cũng có thể là những giây phút thư giãn, cảm động hay những điều bình thường, nghiêm túc, lành mạnh… Tất cả mọi thứ", nữ diễn viên chia sẻ.