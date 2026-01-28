Trương Minh Cường nói gì về 'cảnh nóng' với người đẹp 10X?

Sự kiện ra mắt phim 'Chiến Nam: Ve sầu thoát xác' vừa diễn ra tại TP.HCM thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Bên cạnh đó, khoảnh khắc tình tứ của Trương Minh Cường và Thùy Vi khiến dân mạng thích thú.
Tối 27.1, sự kiện công chiếu bộ phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Đây là dự án điện ảnh võ thuật có kinh phí đầu tư khoảng 30 tỉ đồng, được nhà sản xuất ấp ủ suốt 10 năm trước khi chính thức ra mắt màn ảnh rộng do nhiều yếu tố khách quan. Phiên bản ra mắt đầu năm 2026 là bản tái cấu trúc toàn diện, từ kịch bản, hệ thống nhân vật đến phong cách dàn dựng, nhằm tiệm cận hơn với nhịp điệu và thị hiếu của điện ảnh đương đại.
Chiến Nam: Ve sầu thoát xác khai thác đề tài tội phạm kinh tế kết hợp yếu tố băng đảng, nổi bật với nhiều phân cảnh hành động mãn nhãn. Đặc biệt, màn giao đấu giữa Chiến Nam (Longka thủ vai) và Sói Xám (võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất) được xem là điểm nhấn của phim. Dự án do hai đạo diễn Trần Thanh Đa và Trần Hòa Bình cầm trịch, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Trương Minh Cường, Thùy Vi, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Vinh Râu… Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 30.1, đồng thời có các suất chiếu đặc biệt trong hai ngày 28 và 29.1.
Trương Minh Cường 'tình tứ' bên người đẹp Thuỳ Vi tại sự kiện
Sự kiện công chiếu phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác càng trở nên kịch tính khi ban tổ chức mang đến những màn tái hiện võ thuật đặc sắc ngay trên sân khấu, thu hút sự chú ý và khuấy động không khí chương trình
