Trương Minh Cường nói gì về 'cảnh nóng' với người đẹp 10X?

Dàn diễn viên phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác tại sự kiện công chiếu hôm 27.1 Ảnh: ĐPCC

Tối 27.1, sự kiện công chiếu bộ phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Đây là dự án điện ảnh võ thuật có kinh phí đầu tư khoảng 30 tỉ đồng, được nhà sản xuất ấp ủ suốt 10 năm trước khi chính thức ra mắt màn ảnh rộng do nhiều yếu tố khách quan. Phiên bản ra mắt đầu năm 2026 là bản tái cấu trúc toàn diện, từ kịch bản, hệ thống nhân vật đến phong cách dàn dựng, nhằm tiệm cận hơn với nhịp điệu và thị hiếu của điện ảnh đương đại.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác khai thác đề tài tội phạm kinh tế kết hợp yếu tố băng đảng, nổi bật với nhiều phân cảnh hành động mãn nhãn. Đặc biệt, màn giao đấu giữa Chiến Nam (Longka thủ vai) và Sói Xám (võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất) được xem là điểm nhấn của phim. Dự án do hai đạo diễn Trần Thanh Đa và Trần Hòa Bình cầm trịch, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Trương Minh Cường, Thùy Vi, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Vinh Râu… Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 30.1, đồng thời có các suất chiếu đặc biệt trong hai ngày 28 và 29.1.

Trương Minh Cường 'tình tứ' bên người đẹp Thuỳ Vi tại sự kiện

Thùy Vi mặc gợi cảm, khoe vai trần quyến rũ xuất hiện tại thảm đỏ công chiếu phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác Ảnh: ĐPCC

Với dự án được thực hiện từ cách đây 10 năm, đến nay mới có dịp chứng kiến thành quả trên màn ảnh rộng, diễn viên Triệu An không giấu được sự háo hức. Tại buổi công chiếu phim, nam diễn viên bày tỏ niềm vui khi được xem lại những thước phim do chính mình tham gia diễn xuất, đồng thời nhận định đây là “sự trở lại của dòng phim võ thuật Việt Nam” Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Longka và "anh tài" Duy Nhất tại sự kiện công chiếu phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác Ảnh: ĐPCC

Khoảnh khắc tình tứ của “vua quảng cáo” Trương Minh Cường bên người đẹp Thùy Vi thu hút sự chú ý tại sự kiện. Nam diễn viên bày tỏ sự ấn tượng khi chứng kiến tinh thần cầu thị của đồng nghiệp 10X, dù đây là lần đầu Thùy Vi tham gia một dự án điện ảnh và phải thực hiện những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc. Theo Trương Minh Cường, nữ diễn viên sinh năm 2000 thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc, diễn xuất “rất chỉn chu và chuyên nghiệp”. Điều này khiến anh đánh giá cao và tin tưởng vào tiềm năng phát triển của cô trong tương lai Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về những phân đoạn có yếu tố nhạy cảm khi đóng cặp cùng “đàn anh” Trương Minh Cường, Thùy Vi thừa nhận ban đầu không tránh khỏi cảm giác e ngại, bởi đây là lần đầu cô lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, khi bước vào quá trình quay, nữ diễn viên dần lấy lại sự tự tin nhờ sự ăn ý và hỗ trợ từ bạn diễn. Bên cạnh đó, các biện pháp bảo hộ trên phim trường cũng giúp Thùy Vi yên tâm hơn, qua đó thể hiện tròn vai và hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất Ảnh: ĐPCC

Sự kiện công chiếu phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác càng trở nên kịch tính khi ban tổ chức mang đến những màn tái hiện võ thuật đặc sắc ngay trên sân khấu, thu hút sự chú ý và khuấy động không khí chương trình Ảnh: ĐPCC



