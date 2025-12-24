Trương Minh Cường: Tôi gãy tay, 'ôm đầu máu' về nhà vì đóng phim hành động

Xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt dự án điện ảnh Chiến Nam: Ve sầu thoát xác, Trương Minh Cường thu hút sự chú ý không chỉ bởi màn tái xuất phim hành động - võ thuật mà còn bởi những chia sẻ thẳng thắn, gai góc về quá trình quay hình. Nam diễn viên tiết lộ có những thời điểm anh phải “ôm đầu máu” rời phim trường, mang theo thương tích thật về nhà.

Tạo hình của Trương Minh Cường trong phim Chiến Nam: Ve sầu thoát xác Ảnh: ĐPCC

Dự án điện ảnh võ thuật Chiến Nam: Ve sầu thoát xác có kinh phí đầu tư khoảng 30 tỉ đồng, nhà sản xuất mất 10 năm để đưa tác phẩm lên màn ảnh rộng do nhiều yếu tố khách quan. Phiên bản ra mắt đầu năm 2026 là bản tái cấu trúc toàn diện, từ kịch bản, nhân vật đến phong cách dàn dựng, nhằm tiệm cận hơn với nhịp điệu và thị hiếu điện ảnh đương đại.

Xoay quanh chủ đề tội phạm kinh tế kết hợp băng đảng, phim có nhiều cảnh hành động, đặc biệt là phân đoạn giao đấu giữa nhân vật Chiến Nam (do Longka thủ vai) và Sói Xám (Nguyễn Trần Duy Nhất thủ vai). Dự án do 2 đạo diễn Trần Thanh Đa và Trần Hòa Bình thực hiện, còn có sự tham gia của Trương Minh Cường, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Vinh Râu…

Trương Minh Cường tự thực hiện các phân đoạn hành động quan trọng trong dự án Ảnh: ĐPCC

Trương Minh Cường nói gì khi đóng phim hành động?

Tại họp báo, Trương Minh Cường cho biết Chiến Nam: Ve sầu thoát xác là bộ phim có tỷ lệ cảnh hành động chiếm tới 50%. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất đối với anh lại nằm ở chỗ… bản thân gần như không có nền tảng võ thuật trước đó. “Tôi chưa biết gì về võ thuật hết, phải tập lại từ đầu để theo kịp nhịp phim”, nam diễn viên chia sẻ. Theo Trương Minh Cường, việc vừa học võ, vừa phải đảm bảo cảm xúc nhân vật khiến quá trình quay trở nên căng thẳng hơn.

Đáng chú ý, Trương Minh Cường cho biết anh gần như tự thực hiện các cảnh hành động, không sử dụng cascadeur (diễn viên đóng thế) ở nhiều phân đoạn quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc mọi va chạm, đòn đánh, té ngã đều là thật. “Có những cảnh bắt buộc phải làm thật, không có người đóng thế”, anh nói. Chính sự lựa chọn này khiến nam diễn viên phải trả giá bằng những chấn thương không mong muốn.

Ngoài Trương Minh Cường, phim còn có sự tham gia của Hứa Minh Đạt, Vinh Râu, Huỳnh Phương... Ảnh: ĐPCC

Một trong những kỷ niệm ám ảnh nhất với Trương Minh Cường là cảnh quay khiến anh bị gãy tay ngay trên phim trường. Tuy nhiên, quá trình ghi hình khi đó vẫn chưa hoàn tất. “Gãy tay rồi vẫn chưa hết phim, tôi phải mang tay còn lại đánh tiếp”, anh kể. Đến khi không thể chịu đựng thêm, đoàn phim mới đưa anh đi bệnh viện trong tình trạng tay sưng nặng.

Không chỉ hy sinh về thể lực, Trương Minh Cường còn chấp nhận đánh đổi cả thời gian và tài chính cho dự án. “Từ Mỹ tôi bay về Việt Nam đóng phim, rồi mang đầu máu về nhà. Vợ (thời điểm đó chưa ly hôn) nói hay quá ha, từ Mỹ về Việt Nam đóng phim, gãy tay gãy chân rồi lại quay về đây", anh cho biết. Nhìn lại chặng đường đã qua, Trương Minh Cường cho biết do dự án kéo dài 10 năm, ở thời điểm đó, điện ảnh Việt chưa có nhiều kỹ xảo hiện đại, mọi thứ đều phải làm thật. Chính trải nghiệm này giúp anh có tâm thế sẵn sàng bước vào một dự án đòi hỏi tinh thần dấn thân cao độ.

Bên cạnh các cảnh võ thuật khốc liệt, Trương Minh Cường cũng hé lộ bộ phim có những phân đoạn tình cảm, thậm chí là cảnh nóng. Theo "vua quảng cáo", các cảnh này được thực hiện có kiểm soát, phục vụ cho mạch tâm lý nhân vật chứ không nhằm gây sốc. Với Trương Minh Cường, đó là cách để khắc họa trọn vẹn hơn đời sống nội tâm của nhân vật giữa vòng xoáy tội phạm và bạo lực.

