Ngọc Sơn: Thời trai trẻ, tôi cũng từng khóc vì yêu

Tập 20 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của Trương Minh Cường, Lệ Nam và diễn viên Hòa Thuận. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Phương Dung còn có nghệ sĩ Ngọc Sơn, đạo diễn Vũ Thành Vinh và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Trương Minh Cường kể câu chuyện tình buồn trên sân khấu Tình bolero 2025 ẢNH: NVCC

Trong đêm tranh tài, Trương Minh Cường hóa thân thành chàng nông dân nghèo, kết hợp cùng Thiên Hương trong ca khúc Thương con chốt sang sông. Trên sân khấu Tình bolero, nam diễn viên hóa thân thành một chàng trai vô tình gặp phải tai nạn khiến anh mất đi thị giác. Nhưng trong suốt 5 năm, cô gái vẫn bên cạnh, chăm sóc anh từng ngày.

Trớ trêu thay, cha mẹ cô gái thấy anh vừa nghèo vừa mù, không thể mang lại tương lai sung túc cho con của mình nên ép gả cô cho người khác. Dù đau lòng, chàng trai vì lo cô không có tương lai hạnh phúc nên đã chấp nhận buông tay, nói những lời làm tổn thương, đẩy cô rời xa mình. Trong khoảnh khắc cô gái bước lên xe hoa, anh khoác chiếc áo mà cô từng tặng, bộc bạch nỗi lòng cho mối tình không trọn vẹn.

Trương Minh Cường chia sẻ: “Tôi muốn vòng này sôi động hơn. Nhưng mọi người tư vấn là vòng này phải an toàn nhất có thể, thể hiện thế mạnh của tôi là cảm xúc để nắm chắc cơ hội vào vòng trong. Vì thế tôi chọn câu chuyện về chàng thanh niên vừa mù vừa nghèo, và có cảm xúc với tiết mục này”.

Dàn giám khảo dành lời khen ngợi cho chất giọng giàu cảm xúc của Trương Minh Cường ẢNH: NSX

Ngọc Sơn nói về bài thi của Trương Minh Cường

Theo danh ca Ngọc Sơn, vẻ ngoài của Trương Minh Cường khiến anh cảm thấy dễ mến. Nam giám khảo bộc bạch: “Nhìn em khóc trong tình yêu, tôi lại nhớ đến thời trai trẻ của mình cũng từng khóc vì yêu như vậy. Người nghệ sĩ rất giàu cảm xúc. Trên sân khấu, em và bạn diễn thể hiện rất tốt. Giọng hát của em cũng đạt”.

Nhạc sĩ Hamlet Trương đặc biệt ấn tượng với hình ảnh con chốt trên bàn cờ tướng - một ẩn dụ sâu sắc cho cô gái trong câu chuyện - chỉ có thể đi về phía trước, không thể quay lại dù tình cảm sâu đậm. NSƯT Vũ Thành Vinh khen ngợi tứ trong tiết mục, những khoảng lặng và cách bỏ nhỏ trong diễn xuất khiến khán giả đồng cảm. Tuy nhiên, nam giám khảo gợi ý đàn em về đường dây kịch bản để tiết mục thêm ấn tượng đối với người xem. “Nhưng ý tưởng này giúp bạn bộc lộ thêm khả năng diễn xuất, giúp tiết mục đong đầy cảm xúc”, anh đánh giá.

Danh ca Phương Dung nhận xét cách Trương Minh Cường xử lý bài hát vừa ngọt ngào, vừa day dứt. Cũng theo nữ giám khảo, cách thể hiện của thí sinh khiến bà có thể đoán được anh đã nhiều lần trải qua cảm xúc thất tình. “Tôi chúc em trong đường đời sẽ gặp được mối tình đẹp”, bà nhắn nhủ.