Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Ngọc Sơn: Thời trai trẻ, tôi cũng từng khóc vì yêu

Thạch Anh
Thạch Anh
30/11/2025 08:05 GMT+7

Thể hiện ca khúc 'Thương con chốt sang sông', diễn viên Trương Minh Cường khiến giám khảo Ngọc Sơn bồi hồi vì nhớ về thời trai trẻ.

Tập 20 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của Trương Minh Cường, Lệ Nam và diễn viên Hòa Thuận. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Phương Dung còn có nghệ sĩ Ngọc Sơn, đạo diễn Vũ Thành Vinh và nhạc sĩ Hamlet Trương.

- Ảnh 1.

Trương Minh Cường kể câu chuyện tình buồn trên sân khấu Tình bolero 2025

ẢNH: NVCC

Trong đêm tranh tài, Trương Minh Cường hóa thân thành chàng nông dân nghèo, kết hợp cùng Thiên Hương trong ca khúc Thương con chốt sang sông. Trên sân khấu Tình bolero, nam diễn viên hóa thân thành một chàng trai vô tình gặp phải tai nạn khiến anh mất đi thị giác. Nhưng trong suốt 5 năm, cô gái vẫn bên cạnh, chăm sóc anh từng ngày.

Trớ trêu thay, cha mẹ cô gái thấy anh vừa nghèo vừa mù, không thể mang lại tương lai sung túc cho con của mình nên ép gả cô cho người khác. Dù đau lòng, chàng trai vì lo cô không có tương lai hạnh phúc nên đã chấp nhận buông tay, nói những lời làm tổn thương, đẩy cô rời xa mình. Trong khoảnh khắc cô gái bước lên xe hoa, anh khoác chiếc áo mà cô từng tặng, bộc bạch nỗi lòng cho mối tình không trọn vẹn.

Trương Minh Cường chia sẻ: “Tôi muốn vòng này sôi động hơn. Nhưng mọi người tư vấn là vòng này phải an toàn nhất có thể, thể hiện thế mạnh của tôi là cảm xúc để nắm chắc cơ hội vào vòng trong. Vì thế tôi chọn câu chuyện về chàng thanh niên vừa mù vừa nghèo, và có cảm xúc với tiết mục này”.

Ngọc Sơn: Thời trai trẻ, tôi cũng từng khóc vì yêu - Ảnh 2.

Dàn giám khảo dành lời khen ngợi cho chất giọng giàu cảm xúc của Trương Minh Cường

ẢNH: NSX

Ngọc Sơn nói về bài thi của Trương Minh Cường

Theo danh ca Ngọc Sơn, vẻ ngoài của Trương Minh Cường khiến anh cảm thấy dễ mến. Nam giám khảo bộc bạch: “Nhìn em khóc trong tình yêu, tôi lại nhớ đến thời trai trẻ của mình cũng từng khóc vì yêu như vậy. Người nghệ sĩ rất giàu cảm xúc. Trên sân khấu, em và bạn diễn thể hiện rất tốt. Giọng hát của em cũng đạt”.

Nhạc sĩ Hamlet Trương đặc biệt ấn tượng với hình ảnh con chốt trên bàn cờ tướng - một ẩn dụ sâu sắc cho cô gái trong câu chuyện - chỉ có thể đi về phía trước, không thể quay lại dù tình cảm sâu đậm. NSƯT Vũ Thành Vinh khen ngợi tứ trong tiết mục, những khoảng lặng và cách bỏ nhỏ trong diễn xuất khiến khán giả đồng cảm. Tuy nhiên, nam giám khảo gợi ý đàn em về đường dây kịch bản để tiết mục thêm ấn tượng đối với người xem. “Nhưng ý tưởng này giúp bạn bộc lộ thêm khả năng diễn xuất, giúp tiết mục đong đầy cảm xúc”, anh đánh giá.

Danh ca Phương Dung nhận xét cách Trương Minh Cường xử lý bài hát vừa ngọt ngào, vừa day dứt. Cũng theo nữ giám khảo, cách thể hiện của thí sinh khiến bà có thể đoán được anh đã nhiều lần trải qua cảm xúc thất tình. “Tôi chúc em trong đường đời sẽ gặp được mối tình đẹp”, bà nhắn nhủ.

Tin liên quan

TikToker triệu view xin lỗi vì ‘phá’ hit 'Giận hờn 2' của Ngọc Sơn

TikToker triệu view xin lỗi vì ‘phá’ hit 'Giận hờn 2' của Ngọc Sơn

Chọn thể hiện ca khúc 'Giận hờn 2' theo phong cách mới, TikToker Hái Gia Liu xin lỗi ca sĩ Ngọc Sơn vì 'phá' ca khúc của đàn anh.

Khám phá thêm chủ đề

Ngọc Sơn Danh ca Ngọc Sơn Trương Minh Cường Tình bolero
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận