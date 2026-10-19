Trường nghề Phần Lan tuyển sinh 6 ngành đang cần nhân lực

Chiều 19.10, tại Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội, sinh viên đã giao lưu với đại diện Trường nghề WinNova (Phần Lan), tìm hiểu chương trình đào tạo, chi phí du học và cơ hội nghề nghiệp.

Bà Elina Valkama, phụ trách đối ngoại Trường nghề WinNova, cho biết trường đang nhận hồ sơ tuyển sinh quốc tế 6 ngành: công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), kinh doanh chuyên sâu về bán lẻ, chế biến thực phẩm, kỹ thuật cơ khí và công nghệ sản xuất, chăm sóc sức khỏe và xã hội (điều dưỡng thực hành), hàng hải.

Bà Elina Valkama, phụ trách đối ngoại của Trường nghề WinNova ẢNH: QUÝ HIÊN

Thời gian đào tạo từ 1,5 - 3 năm, học phí từ 7.500 - 11.500 euro/năm. Hầu hết chương trình giảng dạy bằng tiếng Phần Lan, riêng ngành hàng hải tại Rauma đào tạo bằng tiếng Anh, theo chuẩn Công ước quốc tế STCW về huấn luyện và cấp chứng chỉ thuyền viên.

Theo bà Valkama, chương trình đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp. Tại khu học xá Seaside Campus gần cảng Rauma, sinh viên ngành cơ khí và hàng hải được học tập trong cụm công nghiệp đóng tàu, logistics biển và thực hành trên hệ thống mô phỏng trước khi làm việc thực tế.

Trường tuyển sinh theo hình thức cuốn chiếu, hồ sơ nộp sớm được phỏng vấn và trả kết quả trong vòng 7 tuần. Cổng nhận hồ sơ đóng khi đủ chỉ tiêu, mỗi khóa thường tuyển khoảng 20 sinh viên.

Bà Mai Renko cho biết bà sẽ đồng hành hỗ trợ miễn phí cho sinh viên nhà trường xuyên suốt các bước trong quá trình chuẩn bị du học ẢNH: QUÝ HIÊN

Chi phí du học và cơ hội sau tốt nghiệp

Bà Mai Renko, Giám đốc Asia Renko Consulting, đại diện tuyển sinh chính thức của WinNova tại Việt Nam, cho biết hai khu học xá chính của trường đặt tại Pori và Rauma, thuộc vùng Satakunta, phía tây Phần Lan.

Theo thông tin được chia sẻ tại buổi giao lưu, chi phí sinh hoạt tại hai thành phố này khoảng 6.000 - 9.000 euro/năm, tương đương 500 - 750 euro/tháng.

Sinh viên quốc tế được phép làm thêm trung bình 30 giờ/tuần. Với mức lương tham khảo khoảng 12 euro/giờ, thu nhập làm thêm có thể đạt khoảng 1.200 euro/tháng nếu có việc làm đều đặn.

Bà Mai Renko cho biết đơn vị sẽ hỗ trợ miễn phí sinh viên trong quá trình chọn ngành, chuẩn bị hồ sơ, phỏng vấn, xin thị thực, tìm nhà ở và học tiếng Phần Lan.

Tại cuộc giao lưu, sinh viên Nguyễn Công Khanh đặt câu hỏi về cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý sau khi tốt nghiệp trường nghề.

Bà Valkama cho rằng cơ hội thăng tiến phụ thuộc vào năng lực và nỗ lực của từng người. Bằng tốt nghiệp WinNova cũng tạo điều kiện để người học tiếp tục đăng ký vào các trường đại học khoa học ứng dụng hoặc đại học nghiên cứu tại Phần Lan.

Em Nguyễn Công Khanh, sinh viên Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội đặt câu hỏi với các đại diện đến từ Phần Lan ẢNH: QUÝ HIÊN

Trả lời câu hỏi của phụ huynh Lê Thị Thu Hương về giá trị bằng cấp ở nước ngoài, bà Valkama cho biết văn bằng của WinNova tương ứng cấp độ 4 - 5 trong Khung trình độ châu Âu (EQF), có thể được công nhận tại nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, với một số ngành nghề, đặc biệt là y tế và chăm sóc sức khỏe, người lao động có thể phải đáp ứng thêm yêu cầu kiểm tra hoặc cấp phép hành nghề tại nước sở tại.

Bà Khúc Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Chăm sóc sắc đẹp, Kinh tế và Dịch vụ, Trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội, đánh giá những thông tin tại buổi giao lưu thiết thực với sinh viên, nhất là trong bối cảnh lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Phần Lan và châu Âu có nhu cầu nhân lực lớn.