Trương Ngọc Ánh có vai trò đặc biệt gì tại Liên hoan phim Asian World Film Festival?

Theo Variety, Asian World Film Festival năm nay tiếp tục giới thiệu những tác phẩm nổi bật của điện ảnh châu Á, nhằm nỗ lực thu hút sự công nhận nhiều hơn đối với các nhà làm phim và diễn viên tài năng của khu vực, đồng thời thắt chặt liên kết giữa nền công nghiệp điện ảnh châu Á và Hollywood. Sau một năm hoãn vì Covid-19, sự kiện trở lại với những tác phẩm đến từ hơn 50 thị trường châu Á, trong đó có những ứng viên được chọn gửi tới giải Oscar và Quả cầu vàng cho phim điện ảnh không nói tiếng Anh.

Đặc biệt, Trương Ngọc Ánh được mời đảm nhận vai trò chủ tịch ban giám khảo AWFF. Cô chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi tham gia liên hoan phim AWFF năm nay với vai trò là Chủ tịch ban giám khảo. Có một chút áp lực khi mình là người đưa ra quyết định cuối cùng nhưng tôi và các vị giám khảo khác đã cùng nhau làm việc và thảo luận rất nhiều về những bộ phim tham gia AWFF năm nay. Tất cả đều là những bộ phim xuất sắc đại diện các nước, là những đề cử tham dự Oscar cho những phim truyện hay nhất. Chúng tôi đã chọn lựa được các giải thưởng xứng đáng nhất và hài lòng với kết quả này. Đây cũng là dịp tôi và nhiều nghệ sĩ Việt gặp gỡ, giao lưu với nhiều đồng nghiệp trên thế giới để trao đổi chia sẻ thêm về điện ảnh nước nhà. Thật sự là có rất nhiều sự thú vị trong những ngày qua”.





Đây không phải lần đầu Trương Ngọc Ánh tham gia các sự kiện liên hoan phim với tư cách giám khảo. Năm 2018, cô nhận lời mời đến Đài Bắc làm giám khảo Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 58. Năm 2020, cô là chủ tịch Liên hoan phim hoạt hình Panamanim tại Pháp, đồng thời ngồi ghế giám khảo. Trương Ngọc Ánh liên tục ngồi “ghế nóng” Liên hoan phim Việt Nam nhiều năm liền… Với nền tảng kinh nghiệm đó, việc "cầm cân nảy mực” tại một liên hoan phim tầm cỡ như AWFF là cơ hội để cô khẳng định thêm vị thế của mình trong làng giải trí Việt Nam và quốc tế.

Đồng hành cùng Trương Ngọc Ánh, AWFF năm nay có được sự góp mặt của nhiều giám khảo quốc tế uy tín như diễn viên Janet Hsieh, Jongman Kim, Arawinda Kirana, biên kịch Bryan Sipe... Giải thưởng danh giá dành cho bộ phim hay nhất (Best Movie) là The Last Film Show của đạo diễn Ấn Độ Pan Nalin. Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Huifang Hong của phim Ajoomma, trong khi Nam diễn viên xuất sắc nhất là Moshen Tanabandeh của World War 3. Diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa Ngô Ngạn Tổ nhận Giải thưởng Lý Tiểu Long (The Bruce Lee Award).