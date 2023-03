Trương Ngọc Ánh: Tôi không còn đặt nặng chuyện được mặc váy cưới

Nhan sắc tuổi ngoài 40 của Trương Ngọc Ánh khiến nhiều người ngưỡng mộ FBNV

Ngoài vai trò là một diễn viên, nhà sản xuất phim, thời gian gần đây Trương Ngọc Ánh còn tham gia chấm thi nhan sắc. Trò chuyện với chúng tôi, bà mẹ một con cho biết ngày xưa, cô từng dự thi hoa hậu nhưng điều kiện không được như ở hiện tại. "Lúc đó mọi thứ chưa được lan tỏa như bây giờ. Mạng xã hội phát triển hơn giúp hình ảnh của các hoa hậu đến gần với công chúng nhưng cũng là áp lực dành cho các bạn. Chính điều đó sẽ giúp chọn lựa được tinh hoa", cô nêu quan điểm.



Theo Trương Ngọc Ánh, những hoa hậu thành danh ở hiện tại đều trải qua không ít thử thách. “Các bạn trải qua những thời kỳ khó khăn mới, trước sức ép của dư luận xã hội. Nhưng khi đã chứng tỏ được mình là “vàng thật" thì khán giả sẽ luôn nhớ bạn", cô nói. Sao phim Hương Ga nói thêm không thể đòi hỏi một hoa hậu quá hoàn hảo vì “nhân vô thập toàn. “Đôi khi các bạn cũng có lúc nóng giận, có va vấp. Nhưng hãy nhìn vào cái tốt và cho các bạn ấy cơ hội để thay đổi", Trương Ngọc Ánh chia sẻ thêm.

Trương Ngọc Ánh cho rằng mạng xã hội giúp hoa hậu được biết đến nhiều hơn song cũng là áp lực đối với các cô gái

Nói về lý do ít đóng phim hơn so với trước, Trương Ngọc Ánh giải thích bản thân chưa tìm được vai diễn khiến cô yêu thích. Nữ diễn viên nói trước đây, cô may mắn được khán giả nhớ đến qua nhiều dự án phim như Công ty thời trang, Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng... Do đó, bà mẹ một con không muốn nhận lời hóa thân vào một nhân vật mà cô không thích. “Tôi muốn tìm những vai diễn mà tôi có thể yêu đến mức đau đáu về nó, không ăn không ngủ và khi thoát vai thì rất khó", cô bày tỏ.

Hiện tại, Trương Ngọc Ánh không còn đặt nặng chuyện cát sê khi đóng phim mà chú trọng đến vai diễn. Có cơ hội chấm thi ở nhiều liên hoan phim giúp người đẹp 8X có thêm trải nghiệm và từ đó, cô khắt khe hơn trong việc lựa chọn vai diễn để trở lại hội ngộ khán giả. “Tôi muốn nâng cấp mình để chinh phục những điều lớn hơn. Bây giờ tôi không cần số lượng và cũng không đặt nặng vấn đề tiền bạc, nhưng phải là vai khiến tôi yêu", cô trải lòng.

Diễn viên Hương Ga cân nhắc vai phù hợp để trở lại với phim ảnh

Hiện tại, cũng có vài kịch bản song Trương Ngọc Ánh thấy chưa đủ yêu thích để trở lại. Nữ diễn viên quan niệm việc đóng phim như lên đồng, đòi hỏi sự lăn xả. “Tôi mong có một vai diễn làm mình điên đảo như vậy. Và tôi nghĩ cũng sắp có rồi. Tôi đang trong đà chỉnh sửa kịch bản nhưng chưa thể tiết lộ", cô nói. Trương Ngọc Ánh kể thêm thời hoàng kim, cát sê có thể lên đến vài trăm triệu nhưng cô không ngại đầu tư cho tạo hình trong phim. “Nói chung ai tiết kiệm thì có dư, ai không tiết kiệm thì cũng đủ ăn", cô tiết lộ.

So với trước đây, đời sống của diễn viên trong mắt Trương Ngọc Ánh cũng có sự khác biệt. Hiện tại một số diễn viên có thể chạy show cùng lúc cho nhiều dự án để có thêm thu nhập. “Ngày xưa chúng tôi rong ruổi bao nhiêu tháng trời cho một bộ phim nên nhiều khi còn thiếu hụt. Đó là lý do nhiều bạn kinh doanh thêm, nhiều bạn chọn cách bỏ nghề. Nếu để nói giàu vì đi đóng phim thì không có. Nhiều người đứng ra sản xuất không phải ôm đồm mà vì muốn có thêm thu nhập, nuôi nghề diễn”, cô tâm sự thêm.

Trương Ngọc Ánh không áp đặt dù con gái có năng khiến nghệ thuật

Về chuyện tình cảm, Trương Ngọc Ánh nói chuyện được mặc váy cưới hay làm gì đó quá rộn ràng không phải là đích đến của cô. Thay vào đó, nữ diễn viên muốn tìm sự bình yên trong cuộc sống để lo lắng cho gia đình. “Tôi không quá đặt nặng về chuyện phải đám cưới rình rang. Nếu như đến một lúc nào đó mình có thì tốt. Người ta chưa bao giờ bước lên sân khấu đám cưới thì mình phải cân nhắc. Bây giờ tôi cảm thấy bình yên. Mọi người quan niệm trong showbiz, cứ nói nhiều là thường dễ tan vỡ. Do đó, tôi ít chia sẻ vì xem đây là chuyện cá nhân", cô cho hay.

Nói về việc con gái được khen nhan sắc, Trương Ngọc Ánh nói bé có "gen" nghệ thuật từ mẹ. Cô đánh giá con gái là người có gương mặt sáng, hát hay, nhảy đẹp… "Nhưng bé chưa thích nên tôi không ép. Cũng có thể sau này con gái lớn lên mà thích nghệ thuật thì tôi ủng hộ. Tôi muốn bé phát triển tự nhiên hơn là ép buộc”, Trương Ngọc Ánh nói.