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Thời sự

Trưởng phòng C03 Bộ Công an làm Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Đình Huy
Đình Huy
Đại tá Lê Đức Trường, Trưởng phòng Phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và truyền thông (C03, Bộ Công an), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Ngày 19.6, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Trưởng phòng C03 Bộ Công an làm Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên- Ảnh 1.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu trao quyết định bổ nhiệm cho đại tá Lê Đức Trường

ẢNH: CACC

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Lê Đức Trường, Trưởng phòng Phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và truyền thông thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03), giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Trưởng phòng C03 Bộ Công an làm Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên- Ảnh 2.

Đại tá Lê Đức Trường phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: CACC

Nhận nhiệm vụ mới, đại tá Lê Đức Trường khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm tích lũy qua nhiều vị trí công tác ở T.Ư, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Đức Trường (sinh năm 1974, quê xã Thiên Lộc, Hà Nội) tham gia lực lượng Công an nhân dân từ năm 1998. Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác tại các phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an với năng lực, sở trường tập trung vào công tác điều tra, phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, y tế, văn hóa, truyền thông.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã bổ nhiệm đại tá Phạm Trường Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, giữ chức vụ Phó cục trưởng C03.

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