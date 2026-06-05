Bộ Công an điều động 149 cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng

Chiều 5.6, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) về việc điều động 149 cán bộ, chiến sĩ đến công tác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế.

Hội nghị do đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì ẢNH: Đ.X

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh hàng không trên phạm vi cả nước, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ chính sách liên quan; đồng thời làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện nhận nhiệm vụ mới.

Qua quá trình rà soát, lựa chọn, Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc tuyển chọn 149 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định để điều động đến nhận công tác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

149 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng được lựa chọn, điều động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại các cửa khẩu sân bay quốc tế ẢNH: Đ.X

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Xuân Hoàng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và xung kích của các cán bộ, chiến sĩ tình nguyện nhận nhiệm vụ; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương trong quá trình lựa chọn, đề xuất nhân sự.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế là lĩnh vực công tác mới, có tính chất đặc thù, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, khả năng thích ứng với môi trường quốc tế và tinh thần trách nhiệm lớn.

Toàn cảnh hội nghị công bố quyết định điều động 149 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng nhận nhiệm vụ mới tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh ẢNH: Đ.X

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng yêu cầu các cán bộ được điều động cùng công an các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu, trang bị và các thủ tục liên quan để sớm nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, Công an thành phố Đà Nẵng đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh quan tâm bố trí nhà công vụ, sắp xếp công tác phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi về sinh hoạt, đi lại và ổn định cuộc sống gia đình cho cán bộ.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng đội ngũ cán bộ được điều động sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an thành phố, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.