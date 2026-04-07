Trường Quốc tế Canada CIS & Sedbergh Vietnam trao 30 suất học bổng Tài năng 2026 – 2027

Các suất học bổng có giá trị từ 30% đến 80% học phí khi theo học tại hệ thống Trường Quốc tế CIS & Sedbergh Vietnam. Không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, điều cốt lõi của học bổng nằm ở quan điểm xuyên suốt: những học sinh xuất sắc cần và xứng đáng được học tập trong môi trường tốt nhất.

Vì vậy, sự kiện này không đơn thuần là một hoạt động riêng lẻ, mà là minh chứng rõ nét cho định hướng “ươm mầm thế hệ tinh anh – Talent Hub” mà hệ thống đang theo đuổi.

Phan Hữu Minh Khôi học sinh đạt học bổng CIS Talent Search năm 2023 - 2024 phát biểu truyền cảm hứng cho các thế hệ tài năng của hệ thống Trường Quốc tế CIS & Sedbergh Vietnam ẢNH: CIS & SEDBERGH VIET NAM

Hiện nay, hệ thống Trường Quốc tế CIS & Sedbergh Vietnam đang triển khai ba chương trình học bổng mang tính chiến lược, mỗi chương trình là một lời mời dành cho những cá nhân xuất sắc theo cách riêng, bởi tài năng không chỉ tồn tại dưới một “khuôn mẫu” duy nhất.

Trong đó, học bổng Tổng Lãnh sự Anh tại Sedbergh Vietnam là học bổng danh giá nhất, hướng đến những học sinh toàn diện về học thuật, lãnh đạo và tinh thần công dân toàn cầu. Sự đồng hành của Tổng Lãnh sự Anh cũng góp phần khẳng định cam kết tăng cường kết nối giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Sedbergh Vietnam tự hào chúc mừng các học sinh đã ghi dấu ấn tại Vòng Quốc tế Copernicus International Science & Astronomy Olympiad, sân chơi học thuật quốc tế dành cho học sinh có thế mạnh trong lĩnh vực Khoa học và Thiên văn. ẢNH: CIS & SEDBERGH VIET NAM

Olympiad Scholarship là học bổng dành cho học sinh xuất sắc trong học thuật, từng khẳng định năng lực ở các kỳ thi lớn. Không chỉ ghi nhận thành tích, học bổng còn hướng đến những cá nhân có khát vọng vươn xa.

Cuối cùng là học bổng Tài Năng (Talent Search Scholarship) mở rộng khái niệm tài năng vượt ra ngoài học thuật, dành cho những học sinh nổi bật trong thể thao, nghệ thuật hoặc các lĩnh vực khác. Đây là những cá nhân không chỉ tỏa sáng mà còn có khả năng lan tỏa và truyền cảm hứng, góp phần tạo nên một môi trường học tập đa dạng và giàu nội lực.