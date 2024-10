Trương Thế Vinh bị loại khỏi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Hai nhà đối đầu giành chiến thắng quyết định

Nhà Tinh hoa (do Cường Seven làm thủ lĩnh) khuấy động sân khấu với tiết mục Nét

Trong tập 13 Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng tối 5.10, hai nhà lớn (Nhà Thiếu Nhi do Đinh Tiến Đạt dẫn dắt và Nhà Tinh hoa do Cường Seven làm thủ lĩnh) cùng cạnh tranh ở vòng đấu cuối cùng: newbeat (tạo ca khúc mới dựa trên beat từ chương trình). Trước đó, hai bên cân bằng tỉ số 1 - 1 qua vòng đấu vocal (đọ giọng hát) và performance (đọ kỹ năng trình diễn).

Mở màn vòng newbeat, 13 thành viên Nhà Tinh hoa trình diễn ca khúc Nét với phong cách sôi động, trẻ trung, tinh nghịch và nhiều màu sắc. Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Trọng Hiếu, Kay Trần, Soobin, Cường Seven, Jun Phạm thi nhau phô diễn giọng hát, đọc rap kết hợp vũ đạo lôi cuốn. Tiết mục thêm bùng nổ với sự xuất hiện của loạt thành viên còn lại Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Trương Thế Vinh… với những màn phụ họa hài hước tạo nên phần kết ấn tượng. Qua tiết mục, cả nhóm muốn thể hiện hai "thế giới song song": nghệ sĩ trẻ và những đàn anh, cho thấy sự hòa hợp giữa hai thế hệ.

Nhà Thiếu nhi do Đinh Tiến Đạt làm đội trưởng trình diễn Đỏ quên đi ẢNH: NSX

Trong khi đó, 13 "anh tài" từ đội Đinh Tiến Đạt thể hiện hình ảnh "thế giới song song" qua tiết mục Đỏ quên đi, cho thấy thế giới giữa sự may mắn và xui rủi. Các thành viên xuất hiện với trang phục đỏ - đen, thoải mái thể hiện ca khúc mới. Hà Lê được dịp khoe giọng hát cao vút, độc đáo trong khi Binz được "vùng vẫy" với sở trường rap. Họ cùng các đồng đội "quậy tưng bừng" trên sân khấu, truyền tải thông điệp vô tư: "Đen thôi đỏ quên đi".

Cuối cùng, Nhà Tinh hoa của Cường Seven giành chiến thắng ở vòng đấu này với 1.990 điểm hỏa lực (dựa vào bình chọn của khán giả tại trường quay), đưa tỉ số chung của vòng công diễn 5 lên 2 - 1. Kết quả này đồng nghĩa với việc Nhà Thiếu nhi của Đinh Tiến Đạt bị loại 2 thành viên do thua 2 vòng đấu, Nhà Tinh hoa bị loại 1 thành viên vì thua 1 vòng đấu.

Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, Tăng Phúc rời cuộc chơi

Sau khi tiến hành bình chọn cá nhân, Trương Thế Vinh bị loại do thành tích xếp cuối trong Nhà Tinh hoa. Trong khi đó, vị trí "đội sổ" trong Nhà Thiếu nhi khiến Liên Bỉnh Phát và Tăng Phúc phải rời cuộc đua.

Liên Bỉnh Phát buồn trước kết quả dù đã chuẩn bị tâm lý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước kết quả này, Liên Bỉnh Phát nói anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn buồn, không dám nói gì vì sợ không kìm được cảm xúc. Nam diễn viên cho biết bản thân đi tới chặng này đã là may mắn.

"Tôi muốn cảm ơn đến từng thành viên trong đội đã cho tôi được trải nghiệm những thứ mà mình muốn trong công diễn này. Cảm ơn chương trình đã tôi luyện cho tôi chịu được áp lực để vượt qua nhiều thứ bên cạnh những kỹ năng đã có sau hành trình này. Điều đặc biệt hơn nữa là tôi quen nhiều đồng nghiệp mà mình trước kia chưa có dịp gặp họ", anh bộc bạch.

Trương Thế Vinh được các đồng đội an ủi vì đã thể hiện hết mình ở công diễn 5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về phần Trương Thế Vinh, anh chia sẻ bản thân có chút buồn nhưng cũng có chút thoải mái vì đã chạm được đến những thứ mà mình luôn khao khát trong âm nhạc.

"Khi tôi vào đây, tôi muốn tìm lại ngọn lửa của mình, có được tiết mục mà bản thân mình thấy thỏa mãn mơ ước, vượt mục tiêu là được hát Dạ cổ hoài lang, được dàn dựng, được hát. Với tôi đó đã là một món quà rất lớn cho sự nghiệp của mình. Nói thật tôi chưa biết làm sao để thắng đám đông nhưng trước mắt mình cứ thắng bản thân mình trước đã", giọng ca Cánh hoa vụt mất chia sẻ.

Tăng Phúc giữ thái độ lạc quan trước kết quả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dừng lại hành trình, Tăng Phúc chia sẻ với các "anh tài" rằng mình ổn, đi được đến chặng này là đã rất vui. "Tình cảm mọi người dành cho tôi rất nhiều… Khi đụng bất cứ chuyện gì thì mọi người sẽ sẵn sàng dành tất cả tình yêu thương của mọi người để giúp đỡ những vấn đề khó khăn mà mình đưa ra. Tôi thấy mình rất lời sau chương trình, mối lời này còn nhiều hơn cả giải thưởng và chuyện được vào chung kết hay không không còn quan trọng nữa. Những gì mọi người dành cho tôi thực sự vô giá", nam ca sĩ chia sẻ.

Ba "anh tài" bùi ngùi chia tay nhà chung gắn với nhiều kỷ niệm của họ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau màn chia tay đầy cảm xúc với các "anh tài" tại phòng kết quả, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát và Tăng Phúc đến nhà chung thu dọn đồ đạc ra về. Bộ ba an ủi các đồng nghiệp đừng buồn mà hãy chúc mừng khi họ đã "tốt nghiệp" sớm và sẽ gặp lại mọi người ở chung kết.