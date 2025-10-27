Trương Thiều Hàm: 'Sắc đẹp của sự tự chủ'

Trương Thiều Hàm được mệnh danh là "tiểu thiên hậu đa tài" khi vừa sở hữu giọng hát nội lực, vừa có phong cách thời trang biến hóa, luôn biết cách khiến mình nổi bật ở mọi sân khấu Ảnh: FBNV

Nhan sắc "đóng băng thời gian"

Sina và Báo Thanh Niên Bắc Kinh đều thống nhất gọi Trương Thiều Hàm là "biểu tượng nhan sắc thách thức thời gian". Thay vì cố gắng níu kéo nét trẻ trung, người đẹp sinh năm 1982 lại tỏa sáng bằng vẻ đẹp trưởng thành nhưng đầy sức sống.

Điểm nổi bật trong nhan sắc của Trương Thiều Hàm chính là đôi mắt to tròn, lấp lánh như biết nói, vốn là "thương hiệu" từ những ngày đầu ra mắt. Điều kỳ diệu là qua nhiều năm thăng trầm, đôi mắt ấy vẫn giữ được sự thuần khiết, rạng ngời của tuổi đôi mươi. Sự kết hợp giữa làn da khỏe khoắn, căng mịn và thần thái tự tin, không tuổi đã tạo nên một "từ trường" khó cưỡng.

Bí quyết không chỉ nằm ở gen di truyền. Theo tiết lộ của một chuyên gia dinh dưỡng làm việc với Trương Thiều Hàm, cô có chế độ ăn uống và tập luyện cực kỳ nghiêm ngặt. Cô là tín đồ của lối sống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm nguyên chất, kiên trì tập yoga và các bài tập cường độ cao để duy trì thân hình thon gọn, săn chắc. Chính sự kỷ luật này đã giúp cô giữ được vóc dáng mảnh mai, là lợi thế tuyệt vời để chinh phục mọi phong cách thời trang phức tạp. Giới mộ điệu thường bình luận rằng, nhan sắc của Trương Thiều Hàm không phải là "sắc đẹp được chăm sóc", mà là "sắc đẹp của sự tự chủ".

Trương Thiều Hàm xuất hiện kiêu sa, thể hiện đẳng cấp với trang phục của Thanh Hương Bùi Ảnh: NTKCC

Phong cách thời trang 2025: Quyền lực đột phá trên sân khấu

Trương Thiều Hàm đã chứng minh rằng cô không chỉ là ca sĩ mà còn là nhà tạo mẫu cho chính mình, với gu thẩm mỹ được định hình rõ ràng: quyền lực, kịch tính và độc đáo. Phong cách biểu diễn của Trương Thiều Hàm luôn là tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ. Năm 2025, cô tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng sân khấu" với những bộ cánh mang tính kiến trúc cao. Cô đặc biệt yêu thích các thiết kế nhấn mạnh vào cấu trúc vai (power shoulders) và phần tay bồng ấn tượng, giúp tăng cường hiệu ứng thị giác, khiến vóc dáng nhỏ bé của cô trở nên mạnh mẽ và uy quyền hơn hẳn.

Khoảnh khắc Trương Thiều Hàm cất bước giữa ánh đèn sân khấu, mọi ánh nhìn như đổ dồn về cô. Bộ cánh không chỉ tôn dáng, mà với chất liệu cao cấp cùng chi tiết đính kết thủ công tinh xảo khiến Trương Thiều Hàm nổi bật Ảnh: NTKCC

Trên sân khấu, cô thường xuyên lựa chọn các chất liệu phản quang, ánh kim hoặc đính sequin dày đặc. Các thiết kế này không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn thể hiện tinh thần "ánh sáng" sau những giông bão cuộc đời, một thông điệp mạnh mẽ và tích cực.

Để khắc phục nhược điểm chiều cao, Trương Thiều Hàm luôn chú trọng đến tỷ lệ trang phục. Cô thường xuyên diện chân váy mini hoặc quần short siêu ngắn kết hợp với bốt cao cổ hoặc giày cao gót "khủng", tạo cảm giác đôi chân dài miên man.

Ngược lại với sự kịch tính trên sân khấu, phong cách đời thường của Trương Thiều Hàm lại nghiêng về sự tinh giản (Minimalist) nhưng không kém phần sành điệu (Cool). Các blogger thời trang Hoa ngữ đánh giá cao cách cô ứng dụng xu hướng "Quiet Luxury" (Sang trọng thầm lặng) vào tủ đồ cá nhân.

Gam màu vàng quý phái kết hợp đỏ kiêu sa cùng những đường cắt tinh xảo giúp Trương Thiều Hàm vừa thanh lịch, vừa quyền lực

Ảnh: NTKCC

Trong năm 2025, Trương Thiều Hàm không chỉ là một ca sĩ, cô là hình mẫu của sự kiên cường. Phong cách thời trang của cô đã trở thành chủ đề được tìm kiếm hàng đầu trên Xiaohongshu (mạng xã hội phong cách sống lớn nhất Trung Quốc). Hashtag về phong cách của cô thu hút hàng triệu lượt xem, đặc biệt là cách mix đồ cho người có vóc dáng nhỏ.

Giới trẻ không chỉ "đu" theo những món đồ cô mặc mà còn muốn học hỏi thần thái của cô, sự tự tin đến từ nội lực, dám thử nghiệm và không ngại thể hiện cái tôi. Cô đã dạy cho một thế hệ mới rằng thời trang không chỉ là quần áo, mà là tuyên ngôn của tinh thần.

Thành công rực rỡ và bền bỉ của Trương Thiều Hàm trong năm 2025 cả về giọng hát, nhan sắc và phong cách chính là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói: "Người phụ nữ kiên cường nhất là người phụ nữ đẹp nhất" Ảnh: FBNV

Dấu ấn hợp tác với nhà thiết kế Việt

Sự hợp tác mới đây với nhà thiết kế Thanh Hương Bùi đã thêm một dấu son vào hồ sơ thời trang của Trương Thiều Hàm. Trong đêm nhạc đặc biệt tại Tự Cống (Tứ Xuyên, Trung Quốc) hôm 25.10, minh tinh xứ Đài xuất hiện kiêu sa trong bộ trang phục độc đáo nằm trong bộ sưu tập Manifeste của Thanh Hương Bùi, được cải tiến độc quyền cho cô.

Được biết, stylist của Trương Thiều Hàm đã theo dõi show diễn của Thanh Hương Bùi tại Shanghai Fashion Week SS26 và lập tức liên hệ để đề xuất hợp tác. Bộ cánh lộng lẫy kết hợp gam màu vàng quý phái và đỏ kiêu sa. Với chất liệu cao cấp cùng chi tiết đính kết thủ công tinh xảo, những đường cắt tinh xảo đã giúp Trương Thiều Hàm vừa thanh lịch, vừa quyền lực, đúng chuẩn hình tượng ngôi sao châu Á đẳng cấp. Khoảnh khắc cô cất bước giữa ánh đèn sân khấu, khán giả xứ tỉ dân "đứng ngồi không yên".

Việc nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế Việt minh chứng cho việc thời trang Việt đang ngày càng vươn xa, chạm tới những sân khấu lớn trong khu vực cũng như quốc tế Ảnh: NTKCC

Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi chia sẻ: "Cảm hứng đến từ hình ảnh người phụ nữ hiện đại - mạnh mẽ, độc lập nhưng vẫn mềm mại và đầy cảm xúc. Ở Trương Thiều Hàm, tôi nhìn thấy chính năng lượng đó".

Trương Thiều Hàm là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc). Nổi tiếng từ đầu thập niên 2000, được biết đến với giọng hát cao, nội lực và hình tượng trong sáng, cô gặt hái thành công lớn cả trong lĩnh vực âm nhạc với các album hit như Aurora, Pandora, lẫn phim ảnh với các bộ phim thần tượng như Chuyện tình biển xanh. Cô từng là một trong "Tứ tiểu thiên hậu" của làng nhạc Hoa ngữ, cùng với Vương Tâm Lăng, Dương Thừa Lâm và Thái Y Lâm.

Cô đã vượt qua mọi sóng gió để không chỉ giữ vững vị thế ngôi sao mà còn trở thành biểu tượng thời trang và phong cách sống truyền cảm hứng Ảnh: FBNV

Thành công rực rỡ của Trương Thiều Hàm từng bị gián đoạn nghiêm trọng bởi chuỗi "sóng gió" cá nhân và pháp lý, được truyền thông Hoa ngữ gọi là một trong những giai đoạn đen tối nhất lịch sử showbiz Đài Loan. Theo đó từ 2008 - 2011, mẹ ruột của Trương Thiều Hàm bất ngờ công khai cáo buộc cô bất hiếu, bỏ bê gia đình và thậm chí là nghiện ngập. Cuộc tranh cãi kéo dài này đã khiến hình ảnh trong sáng, tích cực của cô sụp đổ hoàn toàn trước công chúng. Vụ scandal này đã khiến các hợp đồng quảng cáo và dự án âm nhạc của cô bị hủy bỏ hàng loạt, buộc cô phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật, gần như biến mất khỏi làng giải trí trong nhiều năm.

Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi, người thực hiện chiếc váy cho Trương Thiều Hàm Ảnh: NTKCC

Sau vụ lùm xùm gia đình, cô tiếp tục vướng vào các vụ kiện tụng kéo dài với công ty quản lý cũ về vấn đề hợp đồng và tài chính, khiến con đường trở lại của cô thêm gian nan. Sự nghiệp của cô bị đình trệ nghiêm trọng. Sau nhiều năm chìm lắng, Trương Thiều Hàm đã thực hiện một màn comeback ngoạn mục, đặc biệt là khi tham gia các chương trình âm nhạc lớn ở đại lục (như Singer 2018). Cô không chỉ trở lại mà còn tái khẳng định vị thế "Nữ hoàng giọng hát" của mình. Sự tự tin, độc lập về phong cách và thần thái không hề nao núng đã biến cô thành biểu tượng cho sự "tự chủ" và "bất khuất", tự mình vượt qua mọi giông bão để làm lại sự nghiệp.