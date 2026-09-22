Trưởng thôn lội nước xiết khơi thông cống

Những ngày giữa tháng 9, mưa lớn trút xuống xã Ea Ktur (Đắk Lắk). Tại quốc lộ 27, đoạn gần chợ Trung Hòa, nước từ khu vực cao dồn về làm một đoạn đường dài khoảng 150 - 200 m ngập cục bộ.

Nước chảy mạnh qua mặt đường khiến việc đi lại gặp khó khăn, nhiều xe máy đi qua bị chết máy. Có mặt tại khu vực, ông Long nhận thấy nước không thoát kịp do lượng rác theo dòng nước dồn về, bít kín các cửa xả. Ông gọi thêm lực lượng hỗ trợ.

'Bà con bình an là tôi hạnh phúc rồi'

Ông Long cho biết tình trạng ngập cục bộ trên đoạn quốc lộ này không phải lần đầu xảy ra. Vào mùa mưa, lượng nước từ khu vực cao đổ về khá nhanh, trong khi đây là nơi có địa hình thấp.

Trưởng thôn Trần Văn Long xuống khu vực nước chảy mạnh để khơi thông cống thoát nước trên quốc lộ 27 ẢNH: CTV

Dù hệ thống mương cống dọc quốc lộ 27 đã được nâng cấp nhưng trong cơn mưa giữa tháng 9, rác từ dọc đường và khu vực gần chợ bị nước cuốn theo, dồn lại tại 3 cửa xả khiến dòng chảy bị nghẽn.

Nhìn những phương tiện liên tục gặp sự cố khi đi qua đoạn ngập, ông Long cho biết lúc ấy chỉ nghĩ cách làm sao để nước thoát nhanh nhất. "Sau khi phát hiện các miệng cống bị rác thải bít kín, tôi cùng Bí thư Chi bộ, cán bộ MTTQ và người dân sinh sống hai bên đường tập trung dọn dẹp, khơi thông dòng chảy. Sau khi cả 3 hệ thống cống thoát nước được khơi thông, nước nhanh chóng rút, giao thông trên tuyến quốc lộ 27 trở lại bình thường", ông kể.

Là người quê miền Trung, ông Long cho biết bản thân có kinh nghiệm quan sát dòng nước cũng như xử lý tình trạng mương, cống bị nghẽn. "Ngày xưa ở quê tôi đã trải qua cảnh mưa lũ miên man nên cũng nắm được kỹ thuật cơ bản để xử lý những trường hợp thế này. Tôi tính toán rồi mới bước xuống chứ không liều mù quáng", ông nói.

Với ông, việc cần làm lúc ấy là xử lý điểm nghẽn để hạn chế ảnh hưởng đến những người đang lưu thông trên tuyến đường. "Người dân đi qua địa bàn mình quản lý mà gặp sự cố thì mình thấy có lỗi lắm. Bà con bình an là tôi hạnh phúc rồi", vị trưởng thôn chia sẻ.

Một trưởng thôn năng nổ, nhiệt tình

Thôn 7 hiện có gần 1.000 hộ với xấp xỉ 5.000 nhân khẩu. Khu dân cư nằm dọc hai bên quốc lộ 27 và gần chợ Trung Hòa nên khá đông người qua lại.

Hình ảnh ông Long dầm mưa, dọn rác tại đoạn quốc lộ 27 bị ngập cục bộ được chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: CTV

Theo ông Long, bên cạnh yếu tố địa hình, rác thải sinh hoạt bị cuốn xuống hệ thống thoát nước là vấn đề cần được chú ý. Ông cho rằng một bộ phận người dân vẫn chưa có thói quen bỏ rác đúng nơi quy định.

"Hệ thống cống mới làm rất tốt, tiêu thoát nước nhanh. Nếu không có rác trôi về bít cửa cống thì sẽ hạn chế được tình trạng ngập cục bộ. Qua việc này, tôi cũng muốn bà con chú ý hơn đến chuyện bỏ rác đúng nơi, giữ cho mương, cống được thông thoáng", ông Long nói.

Ông Long nhận quyết định làm Trưởng thôn 7 từ ngày 1.7.2026. Trước đó, ông có hơn 8 năm tham gia công tác MTTQ và các đoàn thể tại địa phương. Trong thời gian làm công tác ở cơ sở, ông Long cho biết đã nhiều lần gặp tình trạng rác thải làm nghẽn kênh mương khi mưa lớn và vẫn thường xuyên vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen dành cho ông Long, một số người đề xuất nếu tình trạng tương tự xảy ra, trưởng thôn có thể vận động thêm người dân cùng tham gia xử lý. Theo đó, việc nhiều người cùng chung tay vừa giúp giải quyết tình trạng ngập nhanh hơn, vừa nâng cao ý thức giữ gìn khu dân cư.

Ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, nhận xét ông Long là một trong những trưởng thôn năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và người dân trên địa bàn phụ trách.