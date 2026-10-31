Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong công bố hành trình 'Trăm năm trồng người'

Ngày 31.10, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) tổ chức lễ công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Petrus Ký - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (1927-2027), với chủ đề "Trăm năm trồng người".

Theo ông Hồ Tấn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, các sự kiện được thiết kế như một dòng chảy hoạt động xuyên suốt, gồm 4 chặng hành trình: Thắp lửa - rước đuốc, Khơi nguồn tri thức, Hội ngộ trăm năm và Tri ân - trao đuốc.

Bốn chặng hành trình kết nối các thế hệ

Chặng đầu tiên, "Thắp lửa - rước đuốc", sẽ diễn ra ngày 9.1.2027, nhân Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam. Từ lễ thắp lửa tại Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo), nhà trường sẽ tổ chức rước đuốc về trường và tổ chức giải "Bước chạy di sản".

Thông qua tấm gương liệt sĩ Trần Văn Ơn, cựu học sinh Trường Petrus Ký, sự kiện gửi gắm tinh thần tiếp nối lý tưởng, lòng tự hào và trách nhiệm của các thế hệ.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Petrus Ký - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ẢNH: BÍCH THANH

Chặng thứ hai, "Khơi nguồn tri thức", dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 11.4.2027. Sau khi được Sở GD-ĐT TP.HCM cho chủ trương, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi Olympic truyền thống 30.4 lần thứ 31, với chủ đề đề xuất là "Olympic 100 - Tìm kiếm 100 tài năng cho đất nước". Chương trình gồm thi học thuật, hội trại, giao lưu văn hóa, tham quan thành phố và tư vấn hướng nghiệp; dự kiến mời một số đoàn học sinh quốc tế tham dự giao lưu.

Chặng thứ ba, "Hội ngộ trăm năm", là dịp để các thế hệ trở về mái trường xưa, gặp gỡ và trao truyền ký ức. Trong chặng này, đêm nhạc "Tình thân ái" dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15.8.2027 tại Nhà hát Hòa Bình, quy tụ các nghệ sĩ là cựu học sinh, giáo viên và học sinh nhà trường. Mỗi đêm diễn gắn với một giai đoạn lịch sử.

Ngày hội cựu học sinh "Chung một mái trường" diễn ra ngày 4.9.2027, tạo dịp để các thế hệ thăm trường, gặp gỡ và tri ân thầy cô, tham quan triển lãm ảnh 100 năm, xem phim tài liệu và dự khánh thành giai đoạn 1 nhà truyền thống. Lễ khai giảng lần thứ 100, năm học 2027-2028, cũng sẽ được tổ chức để ghi dấu cột mốc đặc biệt, kết nối quá khứ với hiện tại và hướng đến tương lai.

Khép lại hành trình là chặng "Tri ân - trao đuốc", với lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường dự kiến tổ chức ngày 20.11.2027, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bên cạnh diễn văn ôn lại truyền thống và tri ân các thế hệ thầy cô, chương trình dự kiến có nghi thức trao đuốc giữa các thế hệ; công bố chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; trao học bổng thuộc chương trình học bổng trăm năm và phát hành kỷ yếu 100 năm.

Ông Hồ Tấn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, công bố chương trình kỷ niệm 'Trăm năm trồng người' ẢNH: BÍCH THANH

Gìn giữ di sản, trao truyền giá trị

Theo ông Hồ Tấn Minh, xuyên suốt 4 chặng hành trình là 4 trụ cột hoạt động: học thuật, di sản và văn hóa, nghệ thuật, cộng đồng. Hành trình gồm 6 sự kiện chính và 8 công trình, sản phẩm kỷ niệm.

Các công trình, sản phẩm gồm: Nhà truyền thống và Kho tư liệu số 100 năm; sách nghiên cứu lịch sử 100 năm; kỷ yếu và sách ảnh 100 năm; phim tài liệu 4 tập; Ngọn đuốc 100 năm và Bộ kỷ vật lưu niệm; Chương trình học bổng trăm năm với 100 suất học bổng; thư viện tiên tiến, hiện đại; Không gian số trăm năm với 100 máy vi tính phục vụ học tập số cho học sinh.

Thầy Võ Anh Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2014 (thứ 2 từ trái qua) cùng các thầy cô và cựu học sinh ẢNH: Đ.N.T

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Võ Anh Dũng, cựu học sinh Petrus Ký, nguyên giáo viên và nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2014, nhấn mạnh điều quý giá nhất một ngôi trường để lại sau một thế kỷ còn là những giá trị âm thầm ươm mầm vào nhân cách bao thế hệ.

"Đó là tinh thần hiếu học, lòng tôn sư trọng đạo, là ý thức sống trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Mỗi thế hệ có thể đi qua một thời đại khác nhau, nhưng những giá trị ấy vẫn luôn có sức mạnh kết nối chúng ta lại", thầy Dũng chia sẻ.

Theo thầy Dũng, dịp kỷ niệm 100 năm còn mang ý nghĩa trao lại cho thế hệ sau những câu chuyện, bài học và niềm tin mà các thế hệ đi trước đã nhận được, để học sinh hiểu mình đang tiếp nối một hành trình lớn hơn bản thân.