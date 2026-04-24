Trường top Úc mở rộng tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ

Thông tin được ông Nguyễn Nhựt Hưng, Quản lý đối tác tuyển sinh khu vực Đông Nam Á của UTS, xác nhận với Thanh Niên chiều 24.4. Ông Hưng chia sẻ chính sách mới này có hiệu lực ngay lập tức, áp dụng với tất cả kỳ nhập học tương lai. Việc tuyển thẳng học sinh Việt Nam là kết quả của một chiến lược triển khai theo từng giai đoạn vốn "đã được hoạch định cẩn thận từ gần một thập kỷ trước", ông nói thêm.

Cụ thể, UTS bắt đầu công nhận kết quả từ 24 trường chuyên vào 2018 và mở rộng danh sách lên 39 trường sau 4 năm, trước khi công nhận toàn bộ hệ thống trường chuyên như hiện tại. Quyết định đưa ra dựa trên dữ liệu thực tế nhiều năm qua, từ việc đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT tới thành tích của học sinh nhóm trường này trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

"Việc công nhận toàn bộ khối trường chuyên không chỉ mang lại sự rõ ràng cho các đối tác tuyển sinh mà còn đảm bảo quy trình minh bạch, tinh gọn cho các tài năng sáng giá của Việt Nam", ông Hưng nói, ví dụ thêm trường hợp Phạm Nguyễn Minh Tuấn (Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Hà Nội) cùng Ngô Xuân Nam (Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội) từng giành học bổng 100% học phí của trường các năm gần đây.

Các trường chuyên mở mới trong tương lai, nếu có, cũng sẽ tự động được vào danh sách tuyển thẳng.

Song song đó, số ít trường THPT không chuyên nhưng có thành tích học thuật xuất sắc, đầu ra sinh viên ổn định - xác nhận thông qua dữ liệu nội bộ của UTS và tham chiếu từ các cơ quan chính phủ liên quan - cũng được ĐH này xét tuyển thẳng. Danh sách những trường không chuyên này có thể được xem xét mở rộng trong tương lai, nếu có đủ minh chứng về chất lượng đào tạo bền vững từ các đơn vị giáo dục.

Nếu học tại trường thuộc diện tuyển thẳng, ứng viên cần có điểm học bạ lớp 12 tối thiểu là 8,0 và có thể cao hơn tùy ngành học. Điểm này sẽ được UTS quy đổi sang mức ATAR tương đương của Úc. Ngoài ra, để đủ điều kiện xét tuyển thẳng, ứng viên buộc phải đáp ứng các điều kiện của từng ngành (nếu có) và yêu cầu về trình độ tiếng Anh học thuật.

Còn nếu nằm ngoài danh sách tuyển thẳng, ứng viên có thể nộp kết quả các bài thi chuẩn hóa như SAT, A-Levels hay đăng ký học các khóa dự bị (foundation) hoặc cấp chứng chỉ (diploma) ở UTS College - đơn vị cung cấp các chương trình chuyển tiếp của UTS - để được vào trực tiếp năm nhất.

Theo bảng xếp hạng ĐH toàn cầu năm 2026 của tổ chức QS (Anh), UTS đứng thứ 9 tại Úc và xếp thứ 96 thế giới. Đây cũng là trường Úc duy nhất ngoài liên minh 8 ĐH nghiên cứu Úc (Go8) lọt vào top 100 toàn cầu.

Ông Hưng cho biết thêm, UTS hiện có các suất học bổng dao động từ 20-100% học phí. Ngoài ra, Việt Nam cũng là nước đầu tiên ngoài lãnh thổ Úc giảng dạy chương trình của UTS, với hai ngành đào tạo trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Đây cũng là trường nước ngoài hiếm hoi trong top 100 thế giới liên kết đào tạo với trường Việt.

Ngoài UTS, nhóm Go8 và nhiều trường ĐH khác tại Úc cũng có chính sách tuyển thẳng học sinh Việt Nam, mỗi trường có một tiêu chí khác biệt. Và song song với Úc, số lượng lớn cơ sở giáo dục ĐH ở các nước nói tiếng Anh khác là Mỹ, Canada, Anh, New Zealand và Ireland cũng có chính sách tuyển thẳng học sinh Việt Nam, thông thường sẽ dựa trên điểm học bạ.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục Úc, tính đến tháng 1.2026, có 551.717 sinh viên quốc tế theo học các khóa ở Úc. Trong đó Việt Nam có 24.789 người, xếp thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.