Trường y của ĐH Quốc gia TP.HCM bắt đầu nhận hồ sơ xét điểm cộng

Thí sinh dự thi xét tuyển ĐH-CĐ năm nay ảnh: ngọc dương

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học sức khỏe vừa có thông báo đến thí sinh về việc nhận bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ và kết quả kỳ thi SAT để bổ sung hồ sơ xét điểm cộng trong xét tuyển trình độ ĐH chính quy năm 2026.

2 phương thức tuyển sinh Trường ĐH Khoa học sức khỏe

Năm 2026, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe có 2 phương thức tuyển sinh trình độ ĐH.

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đối tượng 1 là thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn sinh khi đăng ký xét tuyển ngành: y khoa, răng - hàm - mặt, y học cổ truyền, điều dưỡng. Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn hóa khi đăng ký xét tuyển ngành dược học.

Đối tượng 2 là thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại khoản 4 điều 8 của Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ hiện hành của Bộ GD-ĐT phải có kết quả học tập xếp mức tốt trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Trường không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia.

Nguyên tắc xét tuyển đối tượng 1 theo giải đạt được đến khi đủ chỉ tiêu. Đối tượng 2 dựa trên điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sắp xếp từ cao xuống thấp để lấy đến khi đủ chỉ tiêu.

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm tuyển sinh, kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm tuyển sinh và kết quả học tập cấp THPT. Thí sinh cần đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Công thức tính điểm cộng xét tuyển

Trường ĐH Khoa học sức khỏe ưu tiên cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS ≥ 6.0, TOEFL iBT ≥ 79, TOEFL ITP ≥ 550, TOEIC (Nghe, đọc ≥ 671, Nói, viết ≥ 271), VSTEP Bậc 4); Và/hoặc có kết quả kỳ thi SAT từ 1.280 điểm trở lên; Và/hoặc thí sinh giỏi từ 149 trường THPT thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển của ĐH Quốc gia TP.HCM thỏa 2 tiêu chí sau: học tập tối thiểu 2 năm tại các trường THPT chuyên, phổ thông năng khiếu; Trung bình học lực 3 năm trung học phổ thông từ tốt trở lên.

Các chứng chỉ/kết quả trên được sử dụng để xét điểm cộng trong xét tuyển trình độ ĐH năm 2026 theo quy định của trường không dùng để xét tuyển độc lập. Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc kết quả kỳ thi SAT phải được cấp trước thời điểm xét tuyển không quá 2 năm, thí sinh phải nộp bản giấy về trường theo đúng hướng dẫn.

Điểm cộng theo thang điểm 100 được tính theo công thức như sau:

Điểm cộng = 5 x Điểm chứng chỉ ngoại ngữ/điểm tối đa của chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng + 5 x Điểm SAT/1.600 + 5 x Điểm trung bình cộng của điểm trung bình các môn trong 3 năm học THPT/10

Trường hợp thí sinh có tổng điểm cộng của chứng chỉ ngoại ngữ và kết quả SAT lớn hơn 5 thì chỉ lấy 5.

Thời hạn nộp trước 17 giờ ngày 20.6, cách thức nộp gồm 2 bước:

Bước 1: Thí sinh khai báo thông tin trên hệ thống trực tuyến của trường.

Bước 2: Nộp bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ hoặc kết quả kỳ thi SAT (trực tiếp hoặc gửi bưu điện) về trường.

Thí sinh cần đảm bảo bản giấy bản sao chứng chỉ/kết quả thi nộp về Trường ĐH Khoa học Sức khỏe trước ngày 20.6. Trường không giải quyết các trường hợp bản giấy nộp về trường sau thời gian trên. Trường ĐH này cũng lưu ý, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin đã khai báo. Trường hợp thí sinh giả mạo các giấy tờ, khai man, khai thiếu, gian lận trong khai báo sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. Tùy theo từng trường hợp vi phạm cụ thể sẽ được cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.