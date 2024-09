Truy bắt đôi nam nữ cướp giật tại tiệm vàng

Ngày 29.9, Công an H.Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang khẩn trương truy tìm nghi phạm liên quan vụ cướp giật tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Trước đó, ngày 28.9, Công an H.Ea H'leo tiếp nhận tin báo vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng T.Đ thuộc TT.Ea Đ'răng (H.Ea H'leo), tài sản bị cướp là 5 chỉ vàng 9999.

Cụ thể, vào lúc 18 giờ 20 ngày 28.9, tại tiệm vàng T.Đ do ông Nguyễn Thanh P. làm chủ, có đôi nam nữ đi xe máy đến hỏi mua 5 chỉ vàng 9999. Người nữ vào tiệm vàng, nam thanh niên ngồi trên xe máy chờ bên ngoài. Sau khi ông P. đưa 5 chỉ vàng 9999 cho người nữ thì người này bất ngờ cầm số vàng chạy ra xe máy cùng nam thanh niên tẩu thoát.

Hình ảnh người nữ vào tiệm vàng còn nam thanh niên ngồi trên xe máy chờ bên ngoài ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua xác minh, Công an H.Ea H'leo thu thập được đặc điểm của hai nghi phạm liên quan đến vụ cướp giật tài sản. Trong đó, người nữ có dáng to mập, đội mũ bảo hiểm màu đen, khẩu trang màu xám, áo khoác thun màu tím, quần dù màu đen viền màu cam, đi dép tổ ong màu vàng. Còn nghi phạm nam đội mũ bảo hiểm màu trắng, khẩu trang màu xám, quần dài và áo dài tay màu đen; điều khiển xe máy hiệu Honda loại Wave Blade, màu đỏ đen, không mang biển kiểm soát.

Công an H.Ea H'leo đề nghị người dân khi phát hiện các nghi phạm trong vụ cướp giật tiệm vàng trên thì bắt giữ hoặc thông báo ngay cho Công an H.Ea H'leo theo số điện thoại 0262.3777.120 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết.