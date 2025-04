Truy bắt nghi phạm mua bán ma túy nổ súng bắn thượng úy công an tử vong

Sáng 18.4, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang khẩn trương truy bắt Bùi Đình Khánh (29 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), nghi phạm nổ súng khiến một cán bộ công an hy sinh. Cũng trong sáng cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố Bùi Đình Khánh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Bùi Đình Khánh ẢNH: N.T

Trước đó, tối 17.4, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn tại TP.Hạ Long. Trong quá trình vây bắt, cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đăng, đối tượng cầm đầu, khi Đăng chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin gần khu vực chung cư Dragon Castle.

Công an tiếp tục mở rộng truy bắt các nghi phạm liên quan, trong đó có Bùi Đình Khánh. Nghi phạm Khánh đã dùng súng AK chống trả và bắn trúng thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh. Thượng úy Khải được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Giấy tờ thu được liên quan đến Bùi Đình Khánh ẢNH: N.H

Đến 4 giờ 30 sáng 18.4, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan là Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn (cùng 29 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, H.Tân Sơn, Phú Thọ).

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Bùi Đình Khánh đã bỏ trốn khỏi hiện trường và có mặt tại khu vực cây xăng Phú Thái (gần QL5B, H.Kim Thành, Hải Dương) lúc 0 giờ 30 ngày 18.4, nghi đi nhờ xe container để tẩu thoát.

Ngay trong đêm 17.4, trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác truy bắt và phối hợp với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp khẩn với Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh để triển khai các phương án nghiệp vụ.

Bộ Công an cũng chỉ đạo triển khai ngay các chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ; phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Đình Khánh, cảnh báo đối tượng mang theo vũ khí và cực kỳ nguy hiểm.