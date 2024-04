Truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở Quảng Trị

Sáng 17.4, tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 liệt sĩ. Đây là những liệt sĩ được Đội 584 (Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) cất bốc, quy tập từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, trên địa bàn thôn Trường Phước (xã Hải Lâm, H.Hải Lăng).



Ông Hà Sỹ Đồng (trái, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị) và đại tá Nguyễn Đức Hải (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị) đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ XUÂN DIỆN

Hầu hết các hài cốt được tìm thấy nằm ở độ sâu hơn 1 m, bọc trong tăng, võng, còn nhiều xương, răng cùng nhiều di vật như: bình tông, bật lửa, đồng hồ, bút, dây chuyền, súng K54, băng đạn, dép cao su…

Đáng chú ý, 2 trong số 12 hài cốt liệt sĩ có di vật đi kèm có thông tin. Di vật thứ nhất là 1 bút máy vỏ nhựa, trên thân bút ghi 2 dòng chữ: hàng trên "minh xô", hàng dưới "xuôn" (xuôm) "dân". Di vật thứ 2 là 1 bình tông bằng kim loại có dòng chữ "BẮC TÙN" và một chữ ở cuối giống chữ "G" nhưng không rõ. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành khôi phục thông tin trên di vật của các liệt sĩ. Quá trình kiểm tra, tìm kiếm, xử lý mẫu vật và giám định, di vật được phục hồi có thông tin như sau:

Trên bình tông, phần ký tự trên thân bình có nội dung "BẮC TÙNG" hoặc "BẮC HÙNG", khả năng đây có thể là tên riêng của liệt sĩ.

Trên thân bút máy, có ký tự "MINH XÔ" hoặc "TRỊNH XÔ", khả năng là tên riêng của liệt sĩ. Ký tự "XUÔM TÂN" hoặc "XUÂN TÂN" có khả năng là tên địa danh, quê quán của liệt sĩ.

Ảnh chân dung liệt sĩ tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ THANH LỘC

Cũng trong số 12 hài cốt liệt sĩ được quy tập, có 1 hài cốt liệt sĩ kèm theo di vật là 1 ví cá nhân. Bên trong có mảnh giấy có chứa nhiều mảnh kim loại (nghi là mũi kim) và bức ảnh chân dung liệt sĩ.

12 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Hải Lăng THANH LỘC

Lễ truy điệu và an táng sáng nay đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính; trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ H.Hải Lăng trang trọng, chu đáo, đúng nghi lễ.